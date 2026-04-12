Coachella 2026, vi portiamo al party NYLON House in the Desert

Venticinque edizioni, tanta musica ma anche moda, glamour e innumerevoli feste. Dove è difficilissimo entrare, perché vi si accede solo con inviti riservati e speciali. Ma è veramente impossibile, almeno una sera, riuscire a respirare quell’aria glam che caratterizza i giorni del Festival di Coachella? Non sempre, ma vi portiamo noi! Siamo stati al party NYLON House in the Desert Presented by Matrix (dove abbiamo incontrato anche Rauw Alejandro e ascoltato DIPLO). Il racconto dell’inviata a Indio (e alla festa!)