Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Coachella 2026, vi portiamo al party NYLON House in the Desert

Valentina Clemente

Valentina Clemente
BFA for NYLON

Venticinque edizioni, tanta musica ma anche moda, glamour e innumerevoli feste. Dove è difficilissimo entrare, perché vi si accede solo con inviti riservati e speciali. Ma è veramente impossibile, almeno una sera, riuscire a respirare quell’aria glam che caratterizza i giorni del Festival di Coachella? Non sempre, ma vi portiamo noi! Siamo stati al party NYLON House in the Desert Presented by Matrix (dove abbiamo incontrato anche Rauw Alejandro e ascoltato DIPLO). Il racconto dell’inviata a Indio (e alla festa!)

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ