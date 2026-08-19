Stop alle esercitazioni Usa-Corea: con chi sta Trump?

La decisione del disimpegno nei confronti di Seoul è stata motivata sostenendo che le attività militari congiunte rappresentavano un segnale ostile verso la Corea del Nord, con il cui leader Trump ha detto di avere un buon rapporto. Il dietrofront arriva poche settimane dopo la freddezza mostrata da Trump sulla questione Taiwan: si tratta di una strategia che sembra voler ribaltare il "Pivot to Asia" obamiano in un "Pivot from Asia" con cui Trump mette le distanze persino con i suoi storici alleati
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider