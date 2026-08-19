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Stop alle esercitazioni Usa-Corea: con chi sta Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La decisione del disimpegno nei confronti di Seoul è stata motivata sostenendo che le attività militari congiunte rappresentavano un segnale ostile verso la Corea del Nord, con il cui leader Trump ha detto di avere un buon rapporto. Il dietrofront arriva poche settimane dopo la freddezza mostrata da Trump sulla questione Taiwan: si tratta di una strategia che sembra voler ribaltare il "Pivot to Asia" obamiano in un "Pivot from Asia" con cui Trump mette le distanze persino con i suoi storici alleati

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