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Primarie Likud, la destra israeliana è sempre più estrema?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Lo spostamento a destra del partito Likud non è solo questione di leadership e di convenienza di alleanze elettorali, ma anche di base elettorale: sono gli elettori, oltre ai leader, ad aver assunto posizioni sempre più destrorse. Almeno in parte

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