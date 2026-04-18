Coachella 2026, Madonna a sorpresa con Sabrina Carpenter canta "Vogue"

Vent’anni dopo il suo debutto a Coachella, Madonna torna al Festival di Indio ospite di Sabrina Carpenter, headliner del primo giorno del secondo weekend. Un momento speciale per la Regina del Pop che nel 2006 aveva portato dal vivo "Confessions On A Dance Floor". Ieri sera, invece, ha dato il primo assaggio del secondo capitolo dell’album, in arrivo il 3 luglio, cantando “I Feel So Free”. Ma non solo: la Material Girl e Sabrina Carpenter si sono esibite in "Vogue" e "Like a Prayer"

Madonna e Sabrina Carpenter insieme per "Vogue" e "Like a Prayer"

Sabrina, con il suo Sabrinawood, spettacolo in cui l’artista si è raccontata immedesimandosi nel mondo dorato di Hollywood, ha avuto un elemento in più, che ha reso tutto molto più speciale: dopo aver cantato il brano Juno, infatti, si sono subito sentite le prime note dell’iconica Vogue e, qualche istante dopo, Madonna è apparsa sulla scena, tra lo stupore e la gioia delle centinaia di miglia di persone presenti davanti al Coachella Stage. Un abito che, come la stessa Madonna ha raccontato qualche istante dopo, lei stessa aveva indossato 20 anni fa, quando nella Dance Tent (ora Sahara Tent) aveva portato dal vivo l’album Confessions on a Dance Floor, uscito nel 2005. Allora fu un successo, e Madonna sembra essere tornata per ricordare a tutti che, di Queen Madonna, ce n’è una sola. E per celebrare, infatti, l’arrivo di Confessions on a Dance Floor: Part II, previsto per il 3 luglio, con Capenter Madonna ha portato dal vivo I Feel So Free, brano apripista del nuovo progetto. A cui, però, sono seguiti due brani storici dell’artista: Get Together e Like a Prayer, con Carpenter in totale adorazione della Material Girl.

Vent'anni dopo lo show nella Sahara Tent, Madonna ricorda a tutti che di Regina del Pop ce n'è una sola

“Grazie per avermi invitata, è stato fantastico”, ha detto Madonna a Carpenter, prima di aggiungere: “Ciò che rende fantastica la musica è che unisce le persone. È l’unico posto in cui le persone mettono da parte le loro differenze, i loro problemi e si divertono tutti insieme. Sono felice di aver fatto parte di questa esperienza”. Tra la felicità e l'adorazione nei confronti di Madonna, Sabrina Carpenter ha poi continuato il suo concerto, proseguendo con i brani Espresso, Goodbye e Tears. Una particolarità che rende questo show ancora più speciale? Carpenter, nel suo Tour Short n' Sweet, aveva spesso cantato il brano Material Girl. Portare Madonna dal vivo a Coachella e cantare con lei, celebrando 20 anni dal primo show al Festival di Lady Ciccone, beh...il cerchio si è chiuso, splendidamente.