Matthew McConaughey , Shailene Woodley e alcune star della serie tv reboot di Baywatch di Fox presenteranno ciascuno un premio alla 78ª edizione degli Emmy Awards , che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles e che andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic nella notte tra lunedì 14 settembre e martedì 15 settembre e in streaming su NOW. Il pre-show e il red carpet inizieranno alle ore 1 , mentre la cerimonia di premiazione condotta dall’attrice Mariska Hargitay inizierà alle ore 2 .

Oltre a Matthew McConaughey, Shailene Woodley (che il 6 settembre 2026 ai Creative Arts Emmy Awards ha vinto il suo primo Emmy, come Miglior attrice non protagonista in una serie tv drammatica per il ruolo di Annie Clay nella serie tv Paradise) e ai protagonisti del reboot della serie tv degli anni Novanta Baywatch (rispettivamente Jessica Belkin, Stephen Amell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck, Hassie Harrison e Brooks Nader), i presentatori della 78ª edizione degli Emmy Awards 2026 includono anche star come Jamie Lee Curtis (che ai Creative Arts Emmy Awards era candidata come Miglior attrice non protagonista in una serie comica per il suo ruolo nella serie tv The Bear), Awkwafina, Scott Caan, Emma D’Arcy, Julia Garner, LL Cool J, Woody Harrelson, Hassie Harrison, Paul Anthony Kelly, Thaddeus LaGrone, John Mulaney, Brooks Nader, Emmy Rossum, Sofía Vergara, Odessa A’zion, Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Sally Field, Jon Hamm, David Harbour, Marcello Hernández, Peter Krause, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Amy Poehler, Florence Pugh, Rachel Sennott e Zendaya. David Boreanaz e Sarah Michelle Gellar celebreranno il 30º anniversario della serie tv Buffy l’ammazzavampiri, mentre Kate Jackson, Cheryl Ladd e Jaclyn Smith celebreranno il 50º anniversario della serie tv Charlie’s Angels. Il musicista Noah Kahan eseguirà il brano Bridge Over Troubled Water durante il segmento In Memoriam dello spettacolo. Jesse Collins, Dionne Harmon e Jeannae Rouzan-Clay di Jesse Collins Entertainment, insieme a Mariska Hargitay, sono i produttori esecutivi dello show.

LE NOMINATION

Le nomination della 78ª edizione degli Emmy Awards includono molte serie tv disponibili su Sky e in streaming su NOW, come l’avvincente thriller Sky Exclusive All Her Fault sulla misteriosa scomparsa di un bambino, candidato come Miglior miniserie tra le sette nomination complessive, che comprendono quelle per Sarah Snook e Dakota Fanning rispettivamente come Migliore attrice protagonista e Miglior attrice non protagonista in una miniserie. Riflettori puntati anche sul period drama HBO The Gilded Age, ideato da Julian Fellowes e ambientato nell'alta società newyorkese di fine Ottocento, in corsa per il titolo di Miglior serie drammatica e candidato anche con Carrie Coon come Migliore attrice protagonista. Si aggiunge anche la nomination per la Miglior regia in una serie drammatica – titolo che dovrà contendersi con il crime drama Task, creato da Brad Ingelsby. Lo show segue una task force dell'FBI sulle tracce di una pericolosa rete criminale ed è candidato anche con Mark Ruffalo come Miglior attore protagonista e con Tom Pelphrey come Miglior attore non protagonista. Fra le produzioni che hanno maggiormente catalizzato l'attenzione dei votanti degli Emmys c’è anche il drama generazionale Euphoria, che è anche una delle serie più apprezzate e influenti degli ultimi anni e che conquista candidature per Zendaya come Miglior attrice protagonista e per Colman Domingo come Miglior attore guest in una serie drama. Ancora, c’è la serie HBO IT: Welcome to Derry, che riporta gli spettatori nella cittadina di Derry e nell'universo horror nato dalla penna di Stephen King e che si è aggiudicata le nomination per i Migliori effetti speciali visivi. Nella stessa categoria trova spazio anche il nuovo capitolo dell’iconica saga post-apocalittica, The Walking Dead: Daryl Dixon, disponibile in esclusiva su Sky e NOW.