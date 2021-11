Shailene Woodley, i suoi 10 (+1) ruoli più famosi tra tv e cinema

L’attrice, che ha raggiunto il grande successo interpretando Amy Juergens nella serie tv "La vita segreta di una teenager americana", è nata il 15 novembre 1991. Ha lavorato in film come "Paradiso amaro", "The Amazing Spider Man 2 - Il potere di Electro", "Divergent", e "The Mauritanian", ma anche in molte serie tv fra cui "The O.C", "Crossing Jordan" e "The District". Per il personaggio di Jane Chapman in "Big Little Lies" è stata candidata come miglior attrice non protagonista agli Emmy e ai Golden Globe