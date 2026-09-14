Diablo, in sviluppo la serie animata Netflix tratta dal videogioco

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) sta sviluppando una serie tv animata tratta dal videogioco Diablo di Blizzard Entertainment, che è ambientato nell’oscuro mondo di Sanctuary, dove l’umanità è intrappolata nell’eterno conflitto tra gli Alti Cieli e gli Inferi Ardenti . Secondo la descrizione ufficiale del progetto da parte di Blizzard, “dopo decenni passati a dare vita a interi universi attraverso i nostri giochi, stiamo collaborando con alcuni dei più grandi talenti creativi per raccontare ancora più storia al di là del mondo videoludico, su nuovi schermi. Una nuova serie animata ambientata nel mondo di Diablo è in fase di sviluppo con Netflix. Ulteriori dettagli saranno condivisi in futuro, ma questo è solo l’inizio, con molte altre storie che stanno prendendo forma nei nostri universi”. La presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha annunciato la notizia dello sviluppo della serie tv il 12 settembre 2026 durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2026 all’Anaheim Convention Center. L’evento della durata di due giorni dedicato ai fan (il primo dopo l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari nel 2023) celebra tutto ciò che riguarda Blizzard Entertainment, da Diablo a World of Warcraft, fino a Overwatch. “La BlizzCon, di per sé, rappresenta moltissimo per tutti noi, perché ci permette di dare visibilità a tutto il fantastico lavoro che stiamo svolgendo in Blizzard”, ha dichiarato Faries alla rivista Variety. “Abbiamo riflettuto a lungo su questo momento, sul perché proprio ora e su come continuare a sfruttare e consolidare lo slancio che stiamo vivendo come organizzazione”.

IL VIDEOGIOCO, LA LOTTA TRA BENE E MALE

Il videogioco action RPG Diablo, prodotto da Blizzard Entertainment, è stato pubblicato per la prima volta nel 1996. Nel 2026 il franchise di giochi di ruolo festeggia il 30º anniversario. Ambientato nel Regno di Khanduras, nel mondo di ispirazione medioevale Sanctuary, trasporta il giocatore nei 16 livelli sotto la città di Tristam. L’ultimo è l’inferno, dove lotta contro Diablo. I combattenti delle forze del bene, i Serafini e gli Angeli, si scontrano contro i demoni che abitano il mondo sotterraneo. Nel mondo dei mortali, il Grande Conflitto è chiamato “Guerra del Peccato”. I quattro demoni minori sono Duriel, signore del dolore, Andariel, signore dell’angoscia, Belial, signore della menzogna, e Azmodan, signore del peccato. Dopo essere stati preposti al mondo superiore, hanno voluto per loro il potere di dominare il mondo, e hanno iniziato una guerra contro i tre fratelli, i demoni maggiori signori dell’inferno Mephisto, signore dell’odio, Baal, signore della distruzione, e Diablo, signore del terrore. L’accanita lotta tra loro ha indebolito il Mondo dell’Oscurità, ma Azmodam e Belial, che hanno avuto il sopravvento sugli altri, hanno fatto cadere il loro sodalizio e hanno dato così inizio a un’infinita battaglia. Il mondo della luce ha tentato di riparare e Tvrael, l’arcangelo che ha organizzato la caccia ai tre fratelli del male, ha fondato l’ordine degli Horadrim. Mephisto e Baal sono stati imprigionati nelle pietre magiche del deserto ed è iniziata la caccia all’ultimo fratello, il signore del terrore Diablo.