Below, il trailer della serie tv Netflix con Josh Hartnett

C'è qualcosa che si muove sotto la superficie dell'oceano, e Josh Hartnett dovrà scoprire di cosa si tratta. Netflix ha pubblicato il trailer completo di Below, miniserie thriller in sei episodi che segna il ritorno dell'attore in un ruolo da protagonista. Il filmato, diffuso il 10 settembre, offre lo sguardo più ampio finora sulla storia, senza però mai svelare la creatura al centro del racconto. Tutti gli episodi arriveranno sulla piattaforma l'8 ottobre.

La trama di Below

Hartnett veste i panni di Calvin Penney, un pescatore dal cuore grande ma testardo, che vive in un piccolo centro di Terranova, in Canada. È un uomo segnato dal passato: la morte del padre, avvenuta decenni prima in circostanze mai chiarite, continua a perseguitarlo. La quiete della comunità viene sconvolta quando una misteriosa entità comincia a terrorizzare le acque intorno al villaggio, mettendo a rischio un intero modo di vivere già in declino, tra scarsità di pesce e giovani che se ne vanno.

Per fronteggiare la minaccia e proteggere la propria famiglia, a partire dal figlio Wade, Calvin unisce le forze con una ricercatrice marina arrivata in città. Insieme cercheranno di affrontare la creatura e di portare alla luce i segreti sepolti dell'isola prima che sia troppo tardi.

Il trailer si apre con un'immagine spiazzante, quella di una casa trainata sul mare che viene improvvisamente trascinata sott'acqua: una scena che lo showrunner ha descritto come "onirica e inquietante".

Il cast

Accanto a Josh Hartnett figurano Mackenzie Davis, nel ruolo della ricercatrice Fonda Howander, e Charlie Heaton, volto noto di Stranger Things, che interpreta il figlio Wade Penney. Completano il cast, tra gli altri, Ruby Stokes, Rohan Campbell e Willow Kean, in gran parte nei panni dei membri della famiglia Penney.

La serie è ideata, co-scritta e diretta dallo showrunner Jesse McKeown, già al lavoro su The Umbrella Academy. Hartnett non è soltanto il protagonista, ma figura anche tra i produttori esecutivi del progetto. Le riprese si sono svolte in Terranova, con base a St. John's e il coinvolgimento di maestranze e interpreti locali, una scelta che restituisce sullo schermo un paesaggio autentico e ostile.

Ufficialmente catalogata da Netflix come thriller, Below intreccia mistero, mitologia locale, tensione e momenti di leggerezza, affrontando temi come la famiglia, la comunità e il cambiamento. Prima dell'approdo in streaming, sarà presentata in anteprima al Toronto International Film Festival, all'interno della sezione Primetime.