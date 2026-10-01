The One About Matthew Perry, il trailer della docuserie

La miniserie in tre parti sarà dedicata a Matthew Perry, che è morto il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni per gli effetti della ketamina. Da un lato esplorerà la sua carriera di attore e comico, mentre dall’altro rivelerà dettagli sulla sua lunga lotta contro la tossicodipendenza e sui suoi tentativi di disintossicarsi. Uscirà il 27 ottobre 2027 su Netflix, nel terzo anniversario della scomparsa

È uscito il trailer della docuserie in tre parti The One About Matthew Perry, che sarà dedicata all’attore Matthew Perry della serie tv Friends morto il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni per gli effetti della ketamina e che arriverà il 27 ottobre 2027 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La data di uscita coincide con il terzo anniversario della morte di Perry.

Il trailer della docuserie The One About Matthew Perry ripercorre l’esperienza di Matthew Perry con la fama e, allo stesso tempo, la consapevolezza dell’attore che la celebrità non fosse probabilmente tutto ciò che avrebbe desiderato. Attraverso le testimonianze della sorella Mia Perry Bowick e di diversi amici stretti, nonché le foto e i video inediti provenienti dall’archivio privato della famiglia dell’interprete di Chandler Bing nella serie tv Friends, la miniserie da un lato esplora la sua carriera di attore e comico, ma dall’altro rivela dettagli sulla sua lunga lotta contro la tossicodipendenza e sui suoi tentativi di disintossicarsi.

“Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e a raccontare cosa significasse amare Matthew in tutta la complessità della sua vita, a vederlo come una persona completa, non solo come Chandler e non solo come qualcuno che lottava contro la dipendenza”, ha dichiarato in un comunicato la sorella Mia Perry Bowick. “Come sua sorella, ha plasmato la persona che sono oggi, la persona che aspiro a essere e il lavoro al quale ho dedicato la mia vita. Matthew aveva un cuore meraviglioso e uno spirito generoso, e anche nei suoi momenti più bui, riusciva ancora a farti ridere e a farti sentire amato. Spero che questa serie dia a tutti coloro che lo hanno amato, personalmente o da lontano, una maggiore consapevolezza di chi fosse veramente e dell’eredità che ci ha lasciato”.

La docuserie The One About Matthew Perry includerà inoltre sia le testimonianze degli amici di Matthew Perry, rispettivamente David Pressman e Roger Castillo, e di diverse ex fidanzate, sia nuove interviste di collaboratori dei suoi primi lavori nelle sitcom e dei successivi progetti televisivi e cinematografici, come il resoconto del provino dell’attore per la serie tv Friends e della conseguente creazione del personaggio di Chandler Bing raccontato dall’ex presidente di NBC, Warren Littlefield, e dallo sceneggiatore della prima stagione dello show, Jeff Strauss. La docuserie comprenderà anche nuove testimonianze dirette delle persone a lui più vicine in merito al suo percorso con la dipendenza e la guarigione.

La docuserie The One About Matthew Perry è diretta da Mary Robertson, che è anche produttrice esecutiva insieme a Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman. Lora Moftah è co-produttrice esecutiva insieme alla produttrice Jessica Call e alla casa di produzione Maxine Productions, parte di Sony Pictures Television.

“Matthew Perry è stato uno dei geni della comicità del nostro tempo”, ha dichiarato la regista Mary Robertson. “Attraverso i suoi numerosi film, le sue interpretazioni televisive e teatrali e la sua indimenticabile interpretazione di Chandler Bing, ha fatto ridere milioni di persone, le ha fatte sentire vicine e un po’ meno sole. Ci ha anche dato molto di più parlando coraggiosamente di dipendenza. Eppure, il pubblico conosceva solo una parte della sua storia. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa serie: per permettere alle persone che conoscevano e amavano Matthew di rivelare la persona dietro il personaggio pubblico”.