È uscito nelle scorse ore il trailer italiano del nuovo film di Cristian Mungiu, acclamato vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Interpretato da Sebastian Stan e Renate Reinsve, il film arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026 con BIM Distribuzione

Nelle scorse ore è arrivato il trailer italiano di Fjord, il nuovo film del regista rumeno Cristian Mungiu, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes. ù

La pellicola, ambientata in Norvegia e interpretata da Sebastian Stan e Renate Reinsve, sarà distribuito nelle sale italiane da BIM Distribuzione a partire dal 19 novembre 2026.

Le prime immagini mostrano una comunità apparentemente tranquilla, immersa nel paesaggio norvegese, destinata però a confrontarsi con tensioni sempre più profonde. Al centro della storia ci sono due famiglie che, dopo un'iniziale vicinanza, si ritrovano divise da concezioni differenti della famiglia, dell'educazione e della libertà individuale.

La storia di Fjord

Mihai, interpretato da Sebastian Stan, è un immigrato rumeno che vive in Norvegia insieme alla compagna Lisbet, interpretata da Renate Reinsve. L'altra coppia è formata da Mats, norvegese, e Mia, svedese. I loro figli sono coetanei e frequentano la stessa scuola.

Tra le due famiglie sembra nascere un rapporto di amicizia, favorito anche dalla vita all'interno di una comunità isolata e dalle esperienze che condividono. Ma l'equilibrio iniziale si incrina quando emergono differenze culturali e modi molto diversi di concepire l'educazione dei figli e la vita familiare.

La situazione precipita quando nasce il sospetto che Mihai e Lisbet possano rappresentare una cattiva influenza per i ragazzi. Le autorità norvegesi decidono così di avviare delle indagini, portando la famiglia immigrata al centro dell'attenzione della comunità.

Identità, integrazione e pregiudizio

Attraverso il conflitto tra le due famiglie, Fjord affronta questioni legate all'integrazione, all'identità e al rapporto tra individuo e società. La vicenda mette inoltre in discussione il confine tra tutela e controllo, così come quello tra la libertà di una famiglia e il diritto della comunità di intervenire quando ritiene che un minore possa essere in pericolo.

Il film costruisce così un confronto tra culture e differenti idee di famiglia, facendo emergere progressivamente le tensioni che possono nascere anche all'interno di una società considerata aperta e accogliente.

Sebastian Stan e Renate Reinsve protagonisti

A interpretare la coppia al centro della vicenda sono Sebastian Stan e Renate Reinsve. Per l'attore rumeno-statunitense, il ruolo di Mihai rappresenta un personaggio alle prese con il difficile rapporto tra la propria identità e il contesto sociale nel quale vive.

Renate Reinsve veste invece i panni di Lisbet, la compagna norvegese di Mihai, coinvolta insieme a lui nel progressivo deteriorarsi dei rapporti con la comunità.

Il rapporto tra Mungiu e Cannes

La Palma d'Oro ottenuta da Fjord si aggiunge a una lunga storia di riconoscimenti per Cristian Mungiu al Festival di Cannes. Nel 2007 il regista aveva conquistato la Palma d'Oro con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Nel 2012 era arrivato il premio per la sceneggiatura per Oltre le colline, mentre nel 2016 Mungiu aveva ricevuto il premio per la miglior regia per Un padre, una figlia.

Il regista ha inoltre ottenuto due European Film Award nel 2007, come miglior regista e miglior film, entrambi per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni.

Ora il nuovo film porta sul grande schermo una storia ambientata in un remoto villaggio norvegese, dove il confronto tra due famiglie diventa il punto di partenza per interrogarsi sui limiti dell'integrazione, sul peso del giudizio sociale e sulla libertà individuale.

Fjord, il trailer italiano

Il trailer italiano, uscito nelle scorse ore, offre un primo sguardo ai personaggi e alle tensioni che attraversano la storia. Per vedere il film al cinema bisognerà invece attendere il 19 novembre, quando Fjord arriverà nelle sale italiane distribuito da BIM Distribuzione. Nel frattempo, potete guardare il trailer italiano della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.