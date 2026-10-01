Il canale YouTube di Amazon Prime Video Italia ha pubblicato il teaser ufficiale di Missione: Salvare il Natale con protagonista Arnold Schwarzenegger. Alla regia Adam Shankman. La pellicola arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 dicembre

Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista della nuova pellicola Missione: Salvare il Natale. Il canale YouTube di Amazon Prime Video Italia ha offerto uno sguardo sul lavoro condividendone il teaser trailer. Nel cast anche Alan Ritchson, Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Ken Jeong e Awkwafina.

Dietro la macchina da presa Adam Shankman, regista di Prima o poi mi sposo, Il ritorno della scatenata dozzina, Racconti incantati e What Men Want - Quello che gli uomini vogliono. Questa la sinossi ufficiale: “Quando l'iconico sacco rosso di Babbo Natale viene rubato da un elfo ribelle e rancoroso, il Natale è improvvisamente in pericolo. Con la notte più importante dell'anno che si avvicina a grandi passi, Babbo Natale recluta un ladro dalla sua ‘lista dei cattivi’ che mette rapidamente insieme una banda di criminali – con un piccolo aiuto da parte di elfi e renne – per mettere a segno il colpo più inaspettato della loro vita”.

Il testo prosegue: “Ricco di magia natalizia, tante risate e un pizzico di sentimento, Missione: Salvare il Natale è un'avventura natalizia a base di furti, seconde possibilità, amicizie improbabili e della scoperta che a volte anche Babbo Natale ha bisogno di un piccolo aiuto per consegnare i regali di Natale”. La pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 2 dicembre. Tra i lavori più famosi di Arnold Schwarzenegger ricordiamo Terminator, Predator, Last Action Hero - L'ultimo grande eroe, True Lies e Il sesto giorno.