Baywatch, iI teaser trailer della serie tv reboot

“Il miglior lavoro del mondo”. Nel nuovo teaser trailer del reboot della serie tv cult degli anni Novanta Baywatch, l’attore Stephen Amell, che interpreta Hobie Buchannon (il figlio del guardaspiaggia californiano Mitch Buchannon, nella serie originale interpretato da David Hasselhoff), definisce così le giornate trascorse tra sabbia, sole e mare a salvare vite insieme a colleghi e colleghe dagli inconfondibili costumi rossi. Il reboot andrà in onda durante la stagione 2026-2027 con i 12 episodi della prima stagione sulla rete televisiva statunitense Fox.

Creata da Matt Nix (Duro a morire), la serie tv reboot Baywatch segue Hobie Buchannon (Stephen Amell) alla guida di una nuova generazione di bagnini. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, “il bambino selvaggio che tutti abbiamo amato nella serie originale”, dove aveva avuto i volti prima di Brandon Call e poi di Jeremy Jackson, “ora è un capitano di Baywatch, seguendo le orme del suo leggendario padre, Mitch. Il mondo di Hobie viene sconvolto quando Charlie (Jessica Belkin), la figlia che non ha mai conosciuto, si presenta alla sua porta, desiderosa di portare avanti l’eredità della famiglia Buchannon e di diventare una bagnina di Baywatch insieme a suo padre”.

Il cast include tra i protagonisti anche Hassie Harrison (Yellowstone) nel ruolo di Nat, un’ex bambina in affido diventata un’atleta olimpionica nonché la migliore amica di Hobie, Noah Beck (Doctor Odyssey) nel ruolo di Luke che, nonostante provenga da una famiglia di vigili del fuoco, ha preferito la spiaggia alla caserma, Shay Mitchell (Pretty Little Liars) nel ruolo di Trina, un’ex avvocatessa che ha abbandonato la carriera in un prestigioso studio legale per dedicarsi al lavoro di guardaspiaggia, Thaddeus LaGrone nel ruolo di Brad, Brooks Nader nel ruolo di Selene e John Beckwith nel ruolo di Julian, uno studente di dottorato molto affascinante, compassionevole e sofisticato, nonché membro di un team di ricerca oceanografica, chiamato ad aiutare Baywatch. Tra i personaggi ricorrenti ci sarà invece David Chokachi nel ruolo originale di Cody Madison, mentre le guest star includeranno Livvy Dunne nel ruolo della giovane bagnina Grace, Mary McDonnell nel ruolo di Gayle, ed infine le star della serie originale Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard nei rispettivi ruoli dei bagnini Shauni McLain, Jack JD Darius e April Giminski.

Lo stesso Matt Nix, McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz sono produttori esecutivi. McG dirigerà anche il primo episodio della serie reboot, che è co-prodotta da Fox Entertainment e Fremantle.

La serie tv originale Baywatch aveva debuttato nel 1989 sulla rete televisiva statunitense NBC. In totale, aveva collezionato 11 stagioni e 250 episodi e, negli anni di maggior successo, era stata trasmessa in oltre 200 paesi. Dopo il trasferimento della produzione alle Hawaii, per le ultime due stagioni lo show aveva cambiato titolo in Baywatch: Hawaii. Nel 2003, la rete televisiva statunitense FOX aveva infine trasmesso il film per la televisione Baywatch – Matrimonio alle Hawaii con la reunion di 15 dei 44 membri totali del cast completo. Il cast includeva David Hasselhoff nel ruolo del capo bagnino Mitch Buchannon, Pamela Anderson nel ruolo della bagnina CJ Parker, Jason Momoa nel ruolo di Jason Ioane, Yasmine Bleeth nel ruolo di Caroline Holden e Carmen Electra nel ruolo di Lani McKenzie. La serie ha anche generato uno spin-off di breve durata, Baywatch Nights, ed è stata riproposta nella forma del film Baywatch (2017) con Dwayne “The Rock” Johnson e Zac Efron.