L'attore, già noto per le serie tv Arrow e Suits LA, interpreterà Hobie Buchannon, l'erede del guardaspiaggia californiano di David Hasselhoff negli anni Novanta. Dovrà affrontare l'arrivo di Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto e che vuole tenere alto il nome dalla famiglia come bagnina di Baywatch

L’attore Stephen Amell, già noto per le serie tv Arrow e Suits LA, interpreterà il protagonista Hobie Buchannon, il figlio del guardaspiaggia californiano Mitch Buchannon di David Hasselhoff, nel reboot dell’iconica serie tv degli anni Novanta Baywatch, che andrà in onda prossimamente con i 12 episodi della prima stagione sulla rete televisiva statunitense FOX. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, “il bambino selvaggio che tutti abbiamo amato nella serie originale”, dove aveva avuto i volti prima di Brandon Call e poi di Jeremy Jackson, “ora è un capitano di Baywatch, seguendo le orme del suo leggendario padre, Mitch. Il mondo di Hobie viene sconvolto quando Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto, si presenta alla sua porta, desiderosa di portare avanti l’eredità della famiglia Buchannon e di diventare una bagnina di Baywatch insieme a suo padre”. Lo showrunner del reboot, Matt Nix, ha dichiarato che “fin dal primo incontro, Stephen Amell ha portato esattamente ciò che questo nuovo capitolo di Baywatch richiede: cuore, intensità e quell’'innegabile energia da eroe. È il tipo di protagonista che sa lanciarsi nel pericolo, reggere il peso emotivo e renderlo comunque divertente. Siamo così entusiasti di iniziare”. Lo stesso Nix, McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz sono produttori esecutivi. McG dirigerà anche il primo episodio della serie reboot, che è co-prodotta da Fox Entertainment e Fremantle. Il 18 febbraio la rete televisiva statunitense FOX ospiterà un casting aperto, mentre le riprese dovrebbero iniziare in primavera a Los Angeles.

IL SUCCESSO DELLA SERIE TV, TRA SALVATAGGI ADRENALINICI E BAGNINI La serie tv originale Baywatch aveva debuttato nel 1989 sulla rete televisiva statunitense NBC. In totale, aveva collezionato 11 stagioni e 250 episodi e, negli anni di maggior successo, era stata trasmessa in oltre 200 paesi. Dopo il trasferimento della produzione alle Hawaii, per le ultime due stagioni lo show aveva cambiato titolo in Baywatch: Hawaii. Nel 2003, la rete televisiva statunitense FOX aveva infine trasmesso il film per la televisione Baywatch – Matrimonio alle Hawaii con la reunion di 15 dei 44 membri totali del cast completo. Il cast includeva David Hasselhoff nel ruolo del capo bagnino Mitch Buchannon, Pamela Anderson nel ruolo della bagnina CJ Parker, Jason Momoa nel ruolo di Jason Ioane, Yasmine Bleeth nel ruolo di Caroline Holden e Carmen Electra nel ruolo di Lani McKenzie. La serie ha anche generato uno spin-off di breve durata, Baywatch Nights, ed è stata riproposta nella forma del film Baywatch (2017) con Dwayne “The Rock” Johnson e Zac Efron. Approfondimento After Baywatch: Moment in the Sun, la reunion del cast di Baywatch