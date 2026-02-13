Il divo statunitense di origine hawaiana come preannunciato sarà il volto principale dell’adattamento cinematografico del videogioco sviluppato da Arrowhead Game Studios, uno dei titoli più iconici e attesi dai fan del genere strategico e d’azione. La distribuzione nelle sale cinematografiche è prevista per il 10 novembre 2027, dando così ai fan più di un anno per prepararsi all’adattamento di uno dei franchise videoludici più celebri dell’ultimo decennio



Jason Momoa sarà il volto principale di Helldivers, il film tratto dall’omonimo videogioco sviluppato da Arrowhead Game Studios, uno dei titoli più iconici e attesi dai fan del genere strategico e d’azione. L’annuncio ufficiale della sua partecipazione risale a dicembre dello scorso anno, confermando la stretta collaborazione tra Sony Pictures e PlayStation Productions per la produzione della pellicola. La regia sarà affidata a Justin Lin, noto per il suo lavoro nella saga di Fast & Furious, il che promette azione ad alto ritmo e sequenze spettacolari. La distribuzione nelle sale cinematografiche è prevista per il 10 novembre 2027, dando così ai fan più di un anno per prepararsi all’adattamento di uno dei franchise videoludici più celebri dell’ultimo decennio.

Dal videogioco al grande schermo Il franchise di Helldivers ha mosso i suoi primi passi nel 2015 come videogioco originale, conquistando rapidamente una solida base di appassionati grazie alla sua combinazione di strategia, cooperazione e ambientazione fantascientifica. Nel 2024, il lancio del sequel Helldivers 2 ha ulteriormente rafforzato il successo della serie, registrando numeri impressionanti: nelle prime quattro mesi di disponibilità su PS5 e PC, le copie vendute hanno superato i 12 milioni, un traguardo che testimonia l’enorme interesse del pubblico. Successivamente, il gioco è stato reso disponibile anche su Xbox, ampliando ulteriormente la sua diffusione e consolidando la popolarità del franchise. L’ambientazione della saga si svolge su una versione futuristica della Terra, conosciuta come Super Terra, governata da un regime totalitario descritto dagli sviluppatori come una “democrazia controllata”. In questo contesto, gli Helldivers rappresentano un gruppo di guerrieri scelti con precisione, incaricati di difendere la Super Terra dalle minacce di razze aliene ostili. Le loro missioni strategiche, coordinate direttamente dal governo, richiedono coordinazione, coraggio e una costante capacità di adattamento alle sfide interstellari. Approfondimento Chief of War, ciò che sappiamo sulla serie tv con Jason Momoa

Un calendario cinematografico intenso per Momoa Per Jason Momoa, il periodo che precede e segue l’uscita di Helldivers si prospetta estremamente impegnativo sul fronte cinematografico. L’attore hawaiano, già noto e amato per il ruolo di Aquaman nel DC Universe, sarà coinvolto in una serie di progetti importanti. Tra questi figurano Street Fighters, un reboot cinematografico di una delle saghe videoludiche più celebri, e Dune: Parte 3, il capitolo conclusivo della nuova trilogia di Denis Villeneuve. A questo si aggiunge il suo ingresso nel DC Universe con il personaggio di Lobo in Supergirl, previsto per il 26 giugno, un debutto molto atteso dai fan del franchise che aspettano di vedere Momoa interpretare un ruolo iconico e pieno di azione. Questa serie di impegni conferma la volontà dell’attore di consolidare il suo status di icona del cinema d’azione contemporaneo, esplorando ruoli diversi e sfidanti, sia nel mondo dei fumetti sia in quello dei videogiochi trasposti sul grande schermo. Approfondimento Jason Momoa tornerà in Dune 3

Le aspettative sul film L’adattamento cinematografico di Helldivers segue un percorso già sperimentato da PlayStation Productions in collaborazione con Sony Pictures, che ha portato al successo progetti come Uncharted e la serie Twisted Metal. L’obiettivo dichiarato dei produttori è duplice: replicare il successo dei precedenti adattamenti e allo stesso tempo soddisfare le aspettative dei videogiocatori più fedeli e degli appassionati del cinema d’azione e fantascientifico. La speranza è creare un film che non solo resti fedele allo spirito e all’ambientazione del videogioco originale, ma che sappia anche conquistare un pubblico più ampio, offrendo una combinazione di azione spettacolare, intrighi strategici e personaggi carismatici. Con Jason Momoa alla guida e Justin Lin alla regia, l’adattamento promette di essere un punto di riferimento per le future trasposizioni videoludiche sul grande schermo, consolidando ulteriormente la sinergia tra cinema e mondo dei videogiochi. Approfondimento Un Film Minecraft, il trailer della pellicola con Jason Momoa

Jason Momoa, dall’Oceano ai Pixel Dopo aver conquistato il grande schermo nei panni di Aquaman e Khal Drogo, Jason Momoa si è dato a un nuovo, sorprendente capitolo della sua carriera: il cinema ispirato ai videogame. L’attore hawaiano è stato protagonista di Un film Minecraft, interpretando Garrett “The Garbage Man” Garrison, e vestirà i panni del celebre combattente Blanka nel reboot di Street Fighter. Momoa, che è anche produttore della pellicola ispirata a Minecraft, sembra voler unire la sua passione per l’avventura e l’azione al fascino del mondo digitale, confermando la crescente tendenza di Hollywood di adattare i videogame più iconici in live-action. Approfondimento Un film Minecraft, il cast del film da oggi al cinema. FOTO

Tra schermo e joystick: la nuova frontiera di Momoa Il legame di Momoa con i videogame non è solo professionale. L’attore, noto per la sua fisicità e il carisma sul set, si sta immergendo in un universo narrativo dove azione e interattività si incontrano. Con ruoli che spaziano da eroi epici a personaggi dark e controversi, Momoa dimostra di saper trasportare sul grande schermo le dinamiche tipiche dei videogame: combattimenti coreografati, scenari immersivi e storie che richiamano il coinvolgimento diretto dei giocatori. La sua esperienza in produzioni ad alto budget come il DCEU gli conferisce una marcia in più, rendendolo un ponte naturale tra cinema blockbuster e mondi digitali. Approfondimento Jason Momoa e Lisa Bonet, depositati i documenti per il divorzio