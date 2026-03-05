Al termine di una finale adrenalinica contro il tempo e contro se stessi, è Matteo Canzi, per tutti Teo, a conquistare il titolo di quindicesimo MasterChef italiano. Con il suo menu degustazione “Tutto di me”, sbaraglia la concorrenza di Carlotta e sale sul gradino più alto del podio

Matteo Canzi, per tutti, in Masterclass, solo Teo, conquista l'ambito titolo di quindicesimo MasterChef italiano (RIVIVI QUI LA PUNTATA). Proclamato vincitore da Antonino Cannavacciuolo affiancato da Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, dopo l’atteso verdetto, l’aspirante chef non crede alle sue orecchie. Con la voce rotta dall’emozione, dopo una lunghissima sfida al cardiopalma, il ventitreenne brianzolo realizza il suo sogno, vince contro il tempo, contro tutti e contro se stesso. E’ il primo finalista a volare in balconata e nel duello finale con Carlotta è lui ad avere la meglio, il giudizio è unanime.

Le parole di Teo prima e dopo la proclamazione Volato in balconata in qualità di primo finalista di MasterChef 15, Teo non sa ancora quale sarà l’esito dello scontro finale, ma non sta già nella pelle: “Per essere arrivato fin qui, a prescindere da tutto, dico che ho già vinto, è una soddisfazione immensa, sono felicissimo”. E la vociona che ci fa dimenticare la sua età, come sottolineato da Locatelli, questa volta svela la freschezza dei suoi ventitre anni. Avuto la meglio nel duello ad armi pari con Carlotta, ancora frastornato e con le mani sulla testa, Teo non contiene l’entusiasmo: “Ho vinto, ho vinto davanti a tutti, davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza e al mio migliore amico. Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. Me la sono meritata, è un’emozione incredibile”, questo il suo primo commento a caldo dopo il verdetto pronunciato da Antonino Cannavacciuolo. “Questo mestiere ti appartiene”, gli fa eco Bruno Barbieri congratulandosi col giovane talento. Approfondimento Masterchef 15, la finale. Il vincitore dell'edizione 2026 è Teo

Il duetto con la fidanzata Elena e i commenti dei genitori

Scherzosamente invitati da chef Cannavacciuolo, come due adolescenti innamorati, Teo e la sua dolce metà Elena cantano sulle note del brano Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Mentre i genitori dell’aspirante chef, da sempre scettici rispetto alla passione di Teo e alla sua scelta, ammettono di essere fieri del percorso del loro figlio: “Lo abbiamo sempre spinto a studiare, anche perché avesse un paracadute. Ora siamo molto orgogliosi di lui, nel vederlo stasera ci sta insegnando tante cose, si sta impegnando in qualcosa di totalmente suo”.

Il menu di Teo Il menu del vincitore si chiama “Tutto di me”, e vede come antipasto “Il primo chiodo” (chawanmushi di brodo dashi, verdure in giardiniera, nido di porro croccante e carota “a chiodo”), il primo “Confronto” (risotto affumicato alla zucca con pesce gatto e crema di porcini), il secondo “Il coraggio di cambiare” (petto di piccione cotto a bassa temperatura, coscia croccante glassata; purè affumicato di patata e topinambur, tarassaco saltato, gastrique al porto rosso, cipolla fondente) e il dessert “La ciliegina sulla torta” (semifreddo al mascarpone e yogurt greco, cuore di ciliegie marinate all’aceto balsamico e la sua salsa).