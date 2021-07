Heels, il trailer della serie sul wrestling con Stephen Amell

È uscito il video che anticipa le immagini che vedremo nell'attesissimo show televisivo, quello che segna il grande ritorno sul piccolo schermo dell'attore e wrestler che dal 2012 al 2020 ha interpretato Oliver Queen/Green Arrow nella serie "Arrow". In questo nuovo progetto Amell e Alexander Ludwig interpreteranno i fratelli Jack e Ace Spade, due wrestler rivali sia dentro sia fuori dal ring

È stato diffuso sui canali ufficiali della pay tv statunitense Starz il trailer di Heels, attesissima serie televisiva con protagonista Stephen Amell (che torna sul piccolo schermo dopo essere stato per quasi un decennio Oliver Queen/Green Arrow, il protagonista di Arrow). L'attore e wrestler che dal 2012 al 2020 ha lavorato nello show TV basato sul personaggio del supereroe Freccia Verde interpreterà stavolta un lottatore di wrestling. Più nelle sue corde quindi. È proprio il trailer di Heels a rivelarci il tema e la trama di questo show che debutterà su Starz il 15 agosto.



Per l'occasione, Stephen Amell sarà affiancato dal collega Alexander Ludwig, quest'ultimo attore, cantante e modello canadese (anche Amell è canadese). I due interpreteranno i fratelli Jack e Ace Spade.



Potete vedere il trailer della serie televisiva Heels nel video in alto, in testa a questo articolo.



La trama della serie

Al centro della storia ci sono i fratelli Jack e Ace Spade. Entrambi wrestler, proseguono il proprio cammino all'interno di quel mondo. Vivono in una piccola città della Georgia e dentro al ring uno recita la parte del buono e l'altro quella del cattivo, come è tipico degli schemi dell'entertainment targato wrestling.

La peculiarità è il fatto che in questo caso si tratta di due fratelli e che, anche al di fuori del ring, diventa difficile accantonare quei ruoli. Contando anche che i due sono rivali anche nella vita reale perché si contendono l'eredità paterna.