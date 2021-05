Heels, il trailer della serie tv con Stephen Amell e Alexander Ludwig

Stephen Amell torna in TV dopo l’addio ad “Arrow”. Alexander Ludwig dopo l'addio a "Vikings". Uno show sul mondo del wrestling di provincia. Esordio previsto per il 15 agosto 2021

È stato diffuso il primo trailer dello show, che sta già entusiasmando i fan dell’attore. Scritta e creata dal produttore esecutivo Michael Waldron . Un nome che è garanzia di qualità, considerando il suo coinvolgimento in produzioni come “Loki” e “Doctor Strange 2 – Nel multiverso della pazzia”, tra quelle in uscita.

Stephen Amell è pronto a tornare sul piccolo schermo con “Heels”, serie TV dedicata al mondo del wrestling. Una nuova avventura per l’ormai ex protagonista di “Arrow”, con l’esordio su “StarzPlay” previsto per il 15 agosto 2021 .

Heels, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Stephen Amell interpreta Jack Spade e Alexander Ludwig (Bjorn in Vikings) è invece Ace, suo fratello minore. Lo show segue le vicissitudini di svariati sportivi, uomini e donne, impegnati nel competitivo mondo del wrestling professionistico. Non si volge lo sguardo alla WWE, ai grandi eventi live, bensì alle piccole città.

La serie è ambientata in una comunità molto affiatata della Georgia, seguendo una federazione di wrestling a conduzione familiare. Spazio a due fratelli, rivali, in lotta per decretare chi debba seguire le orme del padre, defunto.

Sul ring uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua eterna nemesi. Tornati nel mondo reali, i ruoli sono alquanto difficili da abbandonare.

Al cast prendono parte Alison Luff, che interpreta Staci Spade. È la moglie di Jack, che si ritrova a combattere tra la componente emotiva dell’importanza del wrestling per i suoi suoceri, trasmessa ai figli, e la pressione che ciò pone sulla sua famiglia.

Mary McCormack è Willie Day, partner in affair di Jack ed elemento chiave della logistica legata all’organizzazione della manifestazione. Kelli Berglund è Crystal Tyler, amante di Ace. Allen Maldonado è Rooster Robbins. Si tratta di uno dei migliori lottatori del circuito. Altro wrestler è Apocalypse, interpretato da James Harrison. Lavora in questo ambito da decenni, senza farsi illusioni di fama, portando a casa un normale stipendio come operaio. Chris Bauer è invece Wild Billy Hancock, ex star che ora lavora come scout.