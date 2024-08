1/9 Photo by Chelsea Lauren/Shutterstock

Lunedì 27 agosto, al The Bungalow di Santa Monica, è andata in scena la première della docuserie degli ABC News Studios After Baywatch: Moment in the Sun, disponibile su Hulu dal 28 agosto. La docuserie, in quattro episodi, promette "un'esplorazione nostalgica e penetrante del fenomeno culturale che ha definito un'epoca". La serie Baywatch, per l'appunto. Tuttavia, due grandi assenze si sono fatte notare alla premiere: Pamela Anderson e David Hasselhoff

