Baywatch, in sviluppo un remake televisivo

Approfondimenti

La modella, attrice e showgirl canadese, nata a Ladysmith il primo luglio 1967 compie 55 anni. Una star mondiale che ha vissuto l’apice della propria carriera negli anni ’90. Un sex symbol che deve la propria fama soprattutto al personaggio di C. J. Parker nella serie TV “Baywatch”

Nel 1989 posa per la prima volta su Playboy, ottenendo la copertina. Nel 1990 viene scelta come playmate

Il suo trasferimento a Los Angeles la porta a esordire nella serie televisiva “Quell’uragano di papà”. In seguito viene scelta per “Baywatch”, interpretando C. J. Parker dal 1992 al 1997. Ricopre lo stesso ruolo nel film del 2003 “Baywatch – Matrimonio alle Hawaii”.