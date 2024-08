Nicole Eggert di Baywatch in lacrime: "La chemio ha funzionato"

Nicole Eggert, nota soprattutto per il ruolo di Summer Quinn nella celebre serie televisiva Baywatch, ha raccontato su Instagram: “Il mio corpo ha risposto completamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell’area e ho il nullaosta per andare avanti e programmare l’intervento”

Ora, Nicole Eggert ha pubblicato un filmato annunciando la fine del ciclo chemioterapico: “Sono appena uscita dall’incontro con i miei dottori e mi hanno detto che ho avuto una risposa completa, quindi questo cosa significa? Il mio corpo ha risposto completamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell’area e ho il nullaosta per andare avanti e programmare l’intervento”.

In seguito, Nicole Eggert ha aggiunto: ”Ha funzionato per me e ha funzionato ora, si sta prendendo cura di questo problema”. Infine, l’attrice ha annunciato in lacrime di voler festeggiare celebrando il compleanno di sua figlia, come poi mostrato nel video pubblicato alcuni giorni dopo.

L’attrice ha scritto: “La vita è magica e non do per scontato neanche un secondo. Ci siamo divertiti tantissimo a festeggiare la mia piccola”.