Candice King, star di The Vampire Diaries, è incinta

L'attrice statunitense ha svelato la sua gravidanza con un pst su Instagram in cui posa col suo compagno, l'attore Steven Krueger. Il bebè, arriverà a maggio del prossimo anno

Candice King e Steven Krueger diventeranno presto genitori, lo hanno comunicato loro stessi con un post su Instagram dove si abbraciano e stringono tra le mani un test di gravidanza.

La star di The Vampire Diaries è incinta già da qualche mese ma solo adesso ha deciso di rivelare al mondo l'arrivo del suo terzo figlio.

Il bebè arriverà nel 2026, a maggio, si legge nella didascalia a corredo della foto.

Il primo figlio con l'attore Steven Krueger La famiglia di Candice King si allarga con l'arrivo, la prossima primavera, del terzo figlio dell'attrice diventata popolare a livello planetario con The Vampire Diaries, la serie televisiva targata Warner Bros. Television andata in onda in Italia dal 2010 al 2017 per ben otto stagioni.

Candice King, trentotto anni compiuti lo scorso maggio, è già mamma di due bambine, Florence e Josephine, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2020, e figlie di Joe King, cantautore americano con cui l'attrice è stata sposata per quasi dieci anni.

Nel 2023 la star del piccolo e grande schermo ha iniziato una nuova relazione, col collega Steven Krueger e, stando ai resoconti social della loro quotidianità, le cose vanno a gonfie vele.

La scorsa primavera, a maggio, è arrivato l'anello di diamanti con cui la coppia ha ufficializzato la storia d'amore. Insieme al gioiello, l'attrice ha condiviso la volontà di sposarsi con l'attore conosciuto sul set di The Originals, lo spin-off di successo di The Vampire Diaries nel quale lui recitava nei panni del vampiro Joshua "Josh" Rosz. "Grazie per avermi chiesto di ballare attraverso la vita con te", aveva scritto King nel post in cui annunciava il fidanzamento, che aveva raccolto le congratulazioni di molti degli ex colleghi di set di entrambi. Leggi anche The Vampire Diaries, Nina Dobrev lasciò per disparità di salario

Candice King e Kat Graham, mamme l'anno prossimo Candice King diventerà mamma nel 2026, dunque, nella stessa stagione in cui anche Kat Graham, Bonnie Bennett in The Vampire Diaries, darà il benvenuto al suo primogenito col marito Bryant Wood - notizia annunciata i primi di dicembre.

La coincidenza non è sfuggita ai fan dello show che è diventato un cult del piccolo schermo negli anni Dieci del Duemila e che continua ad essere scoperto da nuove generazioni di fan sulle piattaforme di streaming dove è trasmesso.

The Vampire Diaries ha lasciato il segno nel pubblico che continua a seguire con interesse le carriere e i progetti dei suoi protagonisti.

Candice King ha recitato nel 2025 nella serie thriller L'estate dei segreti perduti, trasmessa in streaming da Prime Video. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione e anche Candice King dovrebbe tornare nel cast.

L'attrice, che è stata contattata da US Magazine per un commento in esclusiva sulla sua gravidanza, ha detto che essere madre è il suo ruolo preferito.

Quanto ai progetti professionali futuri, King ha confermato l'avvio delle riprese il prossimo anno del suo ultimo show. Per allora avrà ancora il pancione? Per la star non sarebbe una prima volta.

I fan di The Vampire Diaries ricordano che l'attrice americana registrò gli episodi della ottava stagione della serie mentre era incinta della sua primogenita. Nella trama il suo personaggio, Caroline Forbes, era in attesa di due gemelle, le scene col pancione sono dunque autentiche.