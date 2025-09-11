The Vampire Diaries, Nina Dobrev lasciò per disparità di salario

L'amatissima interprete di Elena Gilbert (e del suo doppleganger Katherine Pierce) ha svelato le ragioni che la spinsero a lasciare la produzione per tornare, eccezionalmente, per la stagione conclusiva. La sua battaglia per ottenere un salario equo, getta nuova luce su uno degli show più iconici del nuovo millennio

Nina Dobrev, star femminile principale di The Vampire Diaries, la serie televisiva co-ideata da Kevin Williamson e Julie Plec targata Warner Bros.Television e trasmessa in Italia dal 2010 al 2017 per otto stagioni, lasciò lo show all'apice del successo dopo sei stagioni per fare ritorno nella storia solo come guest star per il finale della serie.

La vicenda del suo addio, che negli anni è stata condita da numerose speculazioni anche legate alle vicende sentimentali dell'attrice, ora si tinge di una nuova verità.

La storica interprete della protagonista Elena Gilbert e del suo doppleganger Katherine Pierce scelse di lasciare la serie per problemi retributivi.

La produzione non la pagava quanto i suoi colleghi maschi e anche in occasione del suo ritorno per la stagione finale del titolo, la contrattazione per stabilire la sua paga fu parecchio accesa.

Dobrev e le attrici donne pagate meno dei colleghi maschi L'addio di Nina Dobrev a The Vampire Diaries, la serie televisiva statunitense che le diede popolarità globale quando aveva solo venti anni, è legato a una storia di divario retributivo di genere, Il gender pay gap che a Hollywood sta diventando sempre più un caso urgente denunciato da numerose star del grande e picoclo schermo (tra le battaglie più discusse, quella di Scarlett Johansson che per la sua partecipazione alle produzioni Marvel Studios pretese una paga pari a quella dei suoi colleghi maschi).

Nina Dobrev abbandonò la produzione alla sesta stagione, trasmessa nel 2015, perché non veniva pagata quanto gli altri protagonisti maschi.

L'attrice, che è tornata a quegli anni in un'intervista collegata alla pubblicazione di un nuovo libro sulla serie e i suoi retroscena (I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries di Samantha Highfill, disponibile in lingua originale), ha raccontato la sua versione dei fatti.

A un certo punto, iniziò a riflettere sul fatto che lei e le sue colleghe donne, le attrici Candice King e Kat Graham (interpreti di Caroline Forbes e Bonnie Bennet), personaggi fissi delle prime due stagioni, erano state le attrici meno pagate della produzione.

La sua situazione, nello specifico, era aggravata da una mole di lavoro doppia. Nella storia, infatti, recitava sia nei panni di Elena Gilbert che della sua doppleganger malvagia, Katherine Pierce, situazione che raddoppiava la sua presenza sul set, le ore di lavoro e la quantità di battute da memorizzare.

Quando si rivolse ai produttori per chiedere un salario più giusto, la risposta fu quella di tagliare il personaggio di Katherine dalla sceneggiatura. Nessun aumento di stipendio le fu corrisposto e la situazione divenne così insostenibile da spingerla a valutare l'addio che poi, di fatto, avvenne.

L'arte fu sacrificata a favore di una causa giusta. "Non era una questione di soldi – non me ne importava niente – ma di principio", ha detto Dobrev, che tornò sul set successivamente in due occasioni, con un cameo vocale e la presenza in un episodio dell'ultima stagione.