The Vampire Diaries, Somerhalder e Wesley parlano di una stagione 9

Le star della serie televisiva hanno ravvivato le speranze dei fan dello show con un video social nel quale riprendono i costumi dei fratelli Salvatore. Ma dietro al ritorno a Mystic Falls si nasconde altro

Da tantissimo tempo, più precisamente dal 2017 - l'anno in cui la serie ha chiuso i battenti con la messa in onda dell'ottava stagione - i fan di The Vampire Diaries sperano nella ripresa delle avventure di Elena, Stefan e Damon Salvatore sul piccolo schermo, una discussione che, di tanto in tanto, riaffiora online tra gli spettatori dello show che per ben otto anni sono stati incollati alla tv senza perdere neppure un episodio.

A rianimare il dibattito su un ipotetico sequel ci hanno pensato questa volta proprio due dei protagonisti della serie, Ian Somerhalder e Paul Wesley che, a sorpresa, si sono calati nuovamente nei panni dei loro personaggi, gli amatissimi fratelli vampiri Damon e Stefan Salvatore, per girare del materiale inedito che il primo ha etichettato come “Stagione 9”.

Inutile dire che i fan che seguono l'attore su Instagram si sono riuniti sotto al post invadendo il contenuto di commenti, oltre 25 mila interazioni che ben descrivono l'euforia per la possibilità di una ripresa della serie.

La verità dietro la clip su Instagram Ian Somerhalder e Paul Wesley sono tornati a recitare insieme e la scena, una delle più classiche di The Vampire Diaries, con uno dei due fratelli che piange la morte dell'altro, ha fatto tornare indietro nel tempo tutti i fan dello show che tra il 2009 e il 2017 è andato in onda con ben 171 episodi – un'enormità se si considerano i numeri, davvero ridotti, delle serie televisive contemporanee.

Quella che, però, potrebbe passare tranquillamente per una nuova scena di The Vampire Diaries 9, è invece una clip pubblicitaria che sfrutta la serie televisiva per parlare di tutt'altro.

Quando le luci sul set di The Vampire Diaries si sono spente, Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno ben pensato di non lasciare nel passato il successo planetario dei loro personaggi. Dal loro legame, che è andato oltre la fine della serie, è nato il business di Brother's Bond Bourbon, un brand di whisky di cui i due attori sono diventati co-fondatori.

La clip in questione è solo l'ultimo degli spot che le due star della tv hanno girato per il loro marchio di alcolici. Prendendosi un po' in giro e calcando la mano sulla drammaticità della morte dei loro personaggi (chi ha visto la serie sa che questo era un motivo inserito di frequente nella trama), i due attori hanno dato prova, per l'ennesima volta, che la stagione di The Vampire Diaries, che a dato loro fama e fortuna, non è mai veramente finita. vedi anche The Vampire Diaries, Nina Dobrev riunisce il cast su TikTok

The Vampire Diaries e i suoi spin-off Nonostante il legame sentimentale con la serie (lo stesso whisky Brother's Bond Bourbon deve il suo nome al legame tra i due fratelli vampiri, uno dei temi portanti della trama), Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno espresso pareri negativi rispetto a una ripresa dello show o a un suo reebot.

Entrambi gli attori concordano sul fatto che la serie, che ha avuto uno straordinario successo, sia ancora un fenomeno e sono in molti gli spettatori che ancora stanno scoprendo lo show in streaming (dopo una lunga permanenza nel catalogo Netflix il titolo si è spostato su Prime Video ed è attualmente visibile anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick).

Anche Nina Dobrev, l'attrice che ha fato il volto alla protagonista femminile, Elena, ha espresso la volontà di dedicarsi ad altro – senza contare che per varie ragioni abbandonò lo show prima della sua fine.

The Vampire Diaries ha avuto vari sviluppi sotto forma di spin-off . Il primo è The Originals, in onda dal 2013 al 2018, una serie tv sviluppata nello stesso universo di The Vampire Diaries. Il secondo è Legacies, in onda dal 2018 al 2022, cancellato dopo la quarta stagione.

