The Vampire Diaries, Nina Dobrev riunisce il cast su TikTok

The Vampire Diaries, la serie televisiva sui vampiri adolescenti di Mystic Falls andata in onda con otto stagioni trasmesse in Italia dal 2010 al 2017, ha lasciato un grande vuoto tra gli appassionati di storie fantasy e soprannaturali, al punto da riaprire periodicamente la discussione su un eventuale reboot . Nina Dobrev , che ha abbandonato la serie con anticipo e per anni è rimasta estranea a tutti gli eventi a tema, ha sorpreso i suoi follower di TikTok con un video in cui compaiono molti suoi ex compagni di set. La clip allude a una possibile reunion ? Sembrerebbe di sì. In effetti, a breve, Dobrev ritornerà a parlare di Elena Gilbert, il suo personaggio, che era protagonista dello show.

Nina Dobrev ha riportato l'attenzione su The Vampire Diaries con un video in cui si comporta in maniera molto misteriosa . Dopo aver ammiccato ai follower facendo il gesto di chi deve mantenere un segreto, ha mostrato, uno dopo l'altro, i volti degli interpreti più famosi della serie tv, ciascuno colto all'improvviso, come se fosse convocato in una videochiamata. Nella clip, dopo Dobrev, compaiono Paul Wesley , il celebre Stefan Salvatore, il vampiro che si contendeva il cuore della giovane Gilbert, poi Kat Graham , interprete della strega Bonnie Bennett e, a seguire, gli attor i Candice King (Caroline Forbes), Kayla Ewell (Vicki Donovan), Claire Holt (Rebekah Mikaelson) e Michael Trevino (Tyler Lockwood). Cosa ci fanno tutti questi attori dello show iconico tratto dalla serie di romanzi di Lisa Jane Smith? Mentre il video, preso d'assalto dai fan, continua ad accumulare visualizzazioni e commenti, online spuntano le prime ipotesi sulla clip. La reunion virtuale potrebbe essere un'anticipazione di quella vera prevista nei prossimi giorni a Covington. Dal 1° al 3 dicembre , il cast della serie si riunirà nella cittadina della Georgia per una convention dedicata allo show , un evento imperdibile poiché è il primo a cui parteciperà anche Nina Dobrev .

La convention senza Ian Somerhalder



Come certamente ricorderanno gli spettatori di The Vampire Diaries, Nina Dobrev ha lasciato la serie prima dell'ultima stagione per dedicarsi ad altri progetti. Sebbene non siano mai state chiarite le reali motivazioni del suo abbandono - tra le ipotesi, la fine della lunga love story con Ian Somerhalder, interprete di spicco della serie col ruolo del vampiro Damon Salvatore - è un fatto che l'attrice non abbia preso parte ai molti eventi tematici e ai panel dedicati all'iconico successo televisivo degli anni Dieci del Duemila.

A distanza di molti anni Dobrev è pronta a riaprire il capitolo della sua carriera che le ha dato il successo globale e, magari, chiarirà la sua posizione rispetto a un ipotetico reboot.

Interrogata più volte sull'argomento, l'attrice ha ribadito che è presto per tornare sul set coi suoi ex colleghi. In un'intervista della scorsa estate, l'attrice ha affermato che non esclude la possibilità di riunirsi per riprendere il discorso con i suoi compagni d'avventura ma, poiché la serie è terminata nel 2017, crede che sia davvero prematuro parlarne.

Intanto i fan non hanno potuto fare a meno di notare che il grande assente nel video è proprio Somerhalder, volto di uno dei personaggi più amati. L'attore, che aveva dato confermato la sua partecipazione alla convention in estate, ad oggi non risulta tra gli ospiti presenti.

L'assenza di Somerhalder non ha comunque smorzato l'entusiasmo per l'evento nel quale interverranno molti altri attori interpreti di personaggi ricorrenti (Zach Roerig/Matt Donovan, Daniel Gillies/Elijah Mikaelson, Matt Davis/Alaric Saltzman e Michael Malarkey/Enzo). L'occasione sembra davvero essere ideale per un grande annuncio. I fan non smettono di sperare.