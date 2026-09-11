L'attesa per gli appassionati di Ballando con le Stelle è finita e Milly Carlucci in un video sui social ha svelato quali sono le prime sei coppie della 21/a edizione, che parte sabato 3 ottobre. Ecco chi sono

Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti , Carlo Aloia con Manuela Moreno , Giovanni Pernice con Noemi Bocchi , Giada Lini con Alessandro Matri , Valentina Fiorini con Massimo Ghini , Gioia Giovanatti con Andy Diaz . L'attesa per gli appassionati di Ballando con le Stelle è finita e Milly Carlucci in un video sui social ha svelato quali sono le prime sei coppie della 21/a edizione, che parte sabato 3 ottobre.

"Il resto della nostre coppie - spiega - domani nelle nostre Storie". "Chi balla con chi - dice Carlucci - cominciando con il vincitore dell'anno scorso Nikita Perotti sarà in coppia con Aurora Ramazzotti". "Tutti avevano indovinato", commenta in sottofondo il capo autore, Giancarlo De Andreis. "Carlo Aloia, reduce da un infortunio da cui si è ripreso benissimo ed è in grande forma - aggiunge la conduttrice - che questa volta ballerà con la divina Manuela Moreno". "Grande estate quella di Manuela", il commento di De Andresi. "L'occhione che conquista di Giovanni Pernice con Noemi Bocchi". "Chissà il Capitano che ne penserà" chiosa ancora il capo autore riferendosi al compagno Francesco Totti. "Giada Lini quest'anno balla con Alessandro Matri, una coppia stupenda", aggiunge Carlucci parlando dell'arrivo dell'ex calciatore. "Una suspence inutile, si era capito", ride De Andreis. "Da Sognando Ballando arriva Valentina Fiorini che quest'anno balla con nientepopodimeno che con Massimo Ghini" e infine "altro volto nuovo Gioia Giovanatti, reduce da un tour importantissimo a livello mondiale incontra il campionissimo Andy Diaz. Grande storia e grande coppia!". Accanto alla padrona di casa torna Paolo Belli e del cast fanno parte Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi e Eugenio Finardi.