Ballando con le Stelle, Andy Diaz è il dodicesimo concorrente

L'annuncio è arrivato sui suoi profili social. In un video si vede l'atleta accennare passi di danza con la nonna
Il triplista azzurro Andy Diaz è il dodicesimo concorrente di Ballando con le Stelle. L'annuncio in un video su Instagram, in cui il saltatore accenna ad alcuni passi di danza con la nonna. "Abuela, sono pronto?", e lei fa cenno di sì con la testa. "Io e la nonna ci stiamo allenando, ci vediamo a Ballando con le Stelle!". "Se lo dice la nonna, allora è ufficiale, è pronto per la pista!", il commento sull'account Ig del programma condotto da Milly Carlucci, che torna il 3 ottobre su Rai1.
Dal salto triplo alla pista da ballo
Trent'anni, nato all'Avana, naturalizzato italiano, il saltatore delle Fiamme Gialle si è appena laureato campione europeo a Birmingham, stabilendo il nuovo record italiano e cogliendo la migliore prestazione della sua carriera. È stato bronzo olimpico a Parigi 2024 e due volte campione mondiale indoor. Qualche giorno fa ha vinto la sua terza finale di Diamond League nel salto triplo da italiano (la quarta complessiva). Il suo nome va ad aggiungersi al cast dello show che comprende già l'altro sportivo Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini.
Approfondimento
Ballando con le Stelle, Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente
©Ansa
Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione del programma
Il cast del dance show guidato da Milly Carlucci è finalmente al completo. L'ultimo annuncio vede il campione azzurro Andy Diaz aggiungersi agli altri undici concorrenti confermati, ovvero: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. LA GALLERY