Ballando con le Stelle, Andy Diaz è il dodicesimo concorrente

Il triplista azzurro Andy Diaz è il dodicesimo concorrente di Ballando con le Stelle. L'annuncio in un video su Instagram, in cui il saltatore accenna ad alcuni passi di danza con la nonna. "Abuela, sono pronto?", e lei fa cenno di sì con la testa. "Io e la nonna ci stiamo allenando, ci vediamo a Ballando con le Stelle!". "Se lo dice la nonna, allora è ufficiale, è pronto per la pista!", il commento sull'account Ig del programma condotto da Milly Carlucci, che torna il 3 ottobre su Rai1.