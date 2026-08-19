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Ballando con le Stelle, Riccardo Rossi sesto concorrente: "Sono un ballerino di tip tap"

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

Claquette in mano e papillon, Riccardo Rossi annuncia sui social la sua partecipazione a Ballando con la Stelle. L'attore, comico e conduttore televisivo romano è il sesto concorrente ufficiale del programma di Milly Carlucci in partenza a ottobre

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Dopo Jimmy Ghione, arriva un altro annuncio ufficiale: Riccardo Rossi è il sesto concorrente di Ballando con le Stelle. Claquette in mano e papillon, l'attore, comico e conduttore televisivo romano annuncia sui social la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, che torna in tv dal 3 ottobre su Rai 1. 

"sono un grande ballerino di tip tap"

"Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le Stelle - dice rivolgendosi alla signora del sabato sera - e mi sto già esercitando con le claquette, perché, tu forse non lo sai, ma io sono un grande ballerino di tip tap. Fred Astaire è stato un grande mito per me. Sono pronto a gareggiare per te". Rossi si aggiunge così ai concorrenti già ufficializzati per la nuova stagione: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione.

Approfondimento

Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione è il quinto concorrente. VIDEO

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