Claquette in mano e papillon, Riccardo Rossi annuncia sui social la sua partecipazione a Ballando con la Stelle. L'attore, comico e conduttore televisivo romano è il sesto concorrente ufficiale del programma di Milly Carlucci in partenza a ottobre

Dopo Jimmy Ghione , arriva un altro annuncio ufficiale: Riccardo Rossi è il sesto concorrente di Ballando con le Stelle . Claquette in mano e papillon, l'attore, comico e conduttore televisivo romano annuncia sui social la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, che torna in tv dal 3 ottobre su Rai 1.

"sono un grande ballerino di tip tap"

"Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le Stelle - dice rivolgendosi alla signora del sabato sera - e mi sto già esercitando con le claquette, perché, tu forse non lo sai, ma io sono un grande ballerino di tip tap. Fred Astaire è stato un grande mito per me. Sono pronto a gareggiare per te". Rossi si aggiunge così ai concorrenti già ufficializzati per la nuova stagione: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione.