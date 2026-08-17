Dopo Noemi Bocchi, quarta concorrente recentemente annunciata, è il turno di Jimmy Ghione, quinto concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci con un video pubblicato sui canali social dello show, nel quale si mostra già alle prese con i primi passi di danza. "Jimmy, cosa stai facendo?", si sente chiedere a Ghione nella clip. "Sto ballando", risponde lui. "Ma non sei in discoteca", osserva la voce fuori campo. "No, ma mi sto preparando per Ballando con le Stelle. Datemi una ballerina e farò ballare il mondo. Iniziamo dal condominio, che è meglio", replica con ironia Ghione.