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Ballando con le Stelle, Anna Safroncik settima concorrente: "Non vedo l'ora di iniziare"

Spettacolo
©Getty

Anna Safroncik è la settima concorrente di Ballando con le Stelle, ad annunciarlo lei stessa su Instagram: "Quest'anno avrò la possibilità di imparare e anche molto, molto bene, e per questo devo ringraziare con tutto il mio cuore Milly Carlucci"

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Dopo Riccardo Rossi, arriva un altro annuncio ufficiale: Anna Safroncik è la settima concorrente di Ballando con le Stelle. "Ho una bellissima notizia da darvi: come sapete io adoro il ballo, ma non ho mai imparato a ballare. Tutta la mia famiglia balla, ma io no, e la cosa mi è sempre rimasta qui perché mi piace, perché vorrei farlo, perché con il cuore ballo ma con il corpo non so come si fa. Quest'anno avrò la possibilità di imparare e anche molto, molto bene, e per questo devo ringraziare con tutto il mio cuore Milly Carlucci, perché sono una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle".

 

L'annuncio sui social

Con un video pubblicato sui profili social del programma, Anna Safronick annuncia il suo ingresso nel cast dello show di Rai1. "Volevo darvi questa notizia, sono super felice", aggiunge l'attrice ucraina naturalizzata italiana. "Per un'attrice imparare un'altra skill è fantastico. Non vedo l'ora di iniziare. Intanto vi auguro buone vacanze, anche io faccio qualche giorno di vacanza. Ciao, vediamo presto!". Nata a Kiev il 4 gennaio 1981, figlia di una ballerina e di un tenore, formatasi all'Accademia Nazionale della capitale ucraina, già nel cast di Nine di Rob Marshall (2009) e volto di serie e soap come Don Matteo e Centovetrine, Safroncik è la settima concorrente ufficiale di Ballando: in pista il pubblico vedrà anche Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio FinardiJimmy Ghione e Riccardo Rossi.

Approfondimento

Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione è il quinto concorrente. VIDEO

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