Anna Safroncik è la settima concorrente di Ballando con le Stelle, ad annunciarlo lei stessa su Instagram: "Quest'anno avrò la possibilità di imparare e anche molto, molto bene, e per questo devo ringraziare con tutto il mio cuore Milly Carlucci"

Dopo Riccardo Rossi, arriva un altro annuncio ufficiale: Anna Safroncik è la settima concorrente di Ballando con le Stelle. "Ho una bellissima notizia da darvi: come sapete io adoro il ballo, ma non ho mai imparato a ballare. Tutta la mia famiglia balla, ma io no, e la cosa mi è sempre rimasta qui perché mi piace, perché vorrei farlo, perché con il cuore ballo ma con il corpo non so come si fa. Quest'anno avrò la possibilità di imparare e anche molto, molto bene, e per questo devo ringraziare con tutto il mio cuore Milly Carlucci, perché sono una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle".