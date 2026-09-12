L'attrice italiana è la tredicesima concorrente. Il suo nome va ad aggiungersi al cast dello show che comprende già Andy Diaz, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini

Anche Ornella Muti nel cast di Ballando con le stelle . L'annuncio sui social, in un video, con l'attrice stuzzicata dalla figlia Naike. "Mamma lo fai o non lo fai, ci vai o non ci vai? Lo vogliono sapere tutti, dai", chiede Naike a Ornella Muti che le risponde: "Sì, ci vado a Ballando con le stelle" (IL POST IN FONDO A QUESTO ARTICOLO).

la tredicesima concorrente

L'attrice italiana è la tredicesima concorrente. Il suo nome va ad aggiungersi al cast dello show che comprende già Andy Diaz, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha svelato alcuni abbinamenti concorrente-maestro della 21/a edizione dello show che parte sabato 3 ottobre. Mentre Barbara D'Urso, in gara nella scorsa edizione, ha lanciato sui social un indovinello tra i suoi fan tra indizi e depistaggi, dopo che da mesi si fa il suo nome come nuova giurata nel talent.