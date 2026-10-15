Nell'universo della tv in streaming il Natale arriva sempre con un certo anticipo e quest'anno il pubblico Millennial e Gen Z è invitato a dare inizio alla festa a metà novembre, per la precisione, il 18 novembre, data di uscita su Netflix di Guarding Stars, attesa rom-com con protagonisti Leighton Meester e Jared Padalecki.

Lei è una tostissima guardia del corpo, lui una stella del cinema d'azione. Si incontreranno per lavoro ma a Natale è facile che tra i due nasca qualcosa di più.

Fidanzati per finta a Natale

Dimenticate Blair Waldorf e Dean Forester, le icone di Gossip Girl e Una mamma per amica. In questo nuovo film Leighton Meester e Jared Padalecki vestono panni completamente diversi da quelli con cui hanno ottenuto il successo planetario sullo schermo e sono ben determinati a conquistare i loro fan ancora una volta con una romantica e molto divertente storia d'amore che si accende sotto l'albero di Natale.

Il trailer ufficiale di Guarding Stars - diffuso da Netflix, per adesso solo in lingua originale e disponibile in testa a questo videoarticolo - basta per farci desiderare di guardare questa storia sul divano con una bevanda calda, magari circondati da luci e addobbi.

Tutto comincia quando a Hannah (Meester) viene affidato l'incarico di proteggere la celebre star dei film d'azione Jack Stapleton (Padalecki), perseguitata da un pericoloso stalker.

L'incontro tra i due avviene alla vigilia delle festività natalizie con lui sulla via del ritorno a casa dai suoi. Sua madre è molto malata e lui non vuole darle altre preoccupazioni, così, per giustificare la presenza costante di Hannah al suo fianco, decide di farla passare per la sua fidanzata, una finzione messa alla prova dagli eventi e da molti segreti.

Meester e Padalecki, coppia inedita

Oltre ai due amatissimi protagonisti, Guarding Stars può contare sulla presenza di numerosi volti molto noti del cinema e non solo.

Andie MacDowell è la madre di Jack, ci sono poi, con ruoli minori, Noah LaLonde (di Uno splendido errore) e la cantante Ava Max, Rachael Ancheril (di Star Trek: Discovery) e Toby Sandeman (di Messaggi per Isabelle) e il cantante country Walker Hayes.

La regia del film è di Elizabeth Allen Rosenbaum, che ha già firmato il film musicale e romantico Purple Hearts.