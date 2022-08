Purple Hearts: trama, cast e trailer del film Netflix

Amore, passioni e intrighi nella storia d’amore drammatica più popolare del 2022 con Purple Heart Condividi

Lo scorso 29 luglio è entrato nel catalogo Netflix il film Purple Hearts, un dramma romantico che sta riscuotendo un buon successo di pubblico. Nonostante la trama non sia particolarmente avvincente o innovativa, il film è una favola moderna con protagonisti Sofia Carson e Nicholas Galitzine nei panni, rispettivamente, di Cassie e di Luke. La trama, a differenza di quanto pensino molti, non è tratta da una storia vera ma è ispirata dall'omonimo romanzo di Tess Wakefield, pubblicato nel 2017. A pochi giorni dall'uscita del film su Netflix, circolano i primi rumors in merito a un possibile sequel, Purple Hearts 2 ma al momento i produttori non confermano, visto che è prematuro parlare di un secondo progetto per un film che ha visto la luce appena pochi giorni fa, anche se le premesse sembrano esserci tutte.

La trama di Purple Hearts Dietro la produzione di Purple Heart c’è la casa Alloy Entertainment, che in passato ha firmato commedie romantiche del calibro di Gossip Girl, Pretty Little Liars e The Vampire Diaries. La trama di Purple Hearts ricalca quella di molte altre commedie romantiche drammatiche e racconta la storia d’amore di due amanti che non hanno particolarmente fortuna e che dovranno superare numerosi ostacoli prima di coronare il loro sogno d’amore. Eppure, l’aspirante cantautrice Cassie e il militare Luke, nonostante le apparenti difficoltà, tentano in tutti i modi di raggiungere il loro sogno. “Purple Hearts è una celebrazione di musica, umanità e cuore. Si tratta di una storia d’amore senza tempo che coinvolge due persone che si ritrovano nonostante le loro differenze e contro ogni aspettativa. Siamo fiduciosi che questa storia troverà il favore degli spettatori in tutto il mondo e di chiunque sia mai stato innamorato”, ha dichiarato la produttrice Elysa Dutton.

Il cast del film Purple Hearts La protagonista femmile di Purple Hearts è Sofia Carson, nota al pubblico per aver recitato al fianco di KJ Apa in Songbird. Luke, il protagonista maschile, sarebbe dovuto essere interpretato da Charles Melton, protagonista di Riverdale, ma all’ultimo a prendere il suo posto è stato Nicholas Galitzine, famoso per aver recitato in Cenerentola. Le doti canore e musicali di Sofia Carson sono note agli addetti ai lavori, pertanto l’attrice ha curato anche la colonna sonora del film. Tra i componenti del cast figurano anche Anthony Ippolito, Linden Ashby, John Harlan Kim, Chosen Jacobs, Kat Cunning, Scott Deckert, Breana Raquel, Sarah Rich, Kendall Chappell e Nicholas Duvernay.

Purple Heart, il libro Tess Wakefield ha fatto un grande lavoro di ricerca per la stesura del libro, in particolare ha lavorato sulla caratterizzazione dei personaggi. Tess Wakefield ha studiato soprattutto la personalità di Luke, in modo tale da rendere credibile la sua lotta contro i demoni interni e contro le dipendenze, analizzando a fondo la vita e le dinamiche militari, che risultano essere centrali nella trama del libro. Anche su Cassie c’è un grande lavoro dietro, in particolare per rendere credibile la sua lotta contro il diabete, malattia di cui soffre e che è presente in numerose dinamiche.