Netflix ha ufficializzato la produzione del seguito delle avventure delle HUNTR/X, il gruppo di K-pop star protagoniste del film d'animazione candidato all'Oscar. I due registi della pellicola realizzeranno anche altri progetti animati per la piattaforma

KPop Demon Hunters, il film d'animazione del 2025, distribuito in streaming da Netflix e sotto i riflettori anche in questi giorni per la nomination all'Oscar nella sua categoria, avrà un sequel, notizia ufficializzata dalla piattaforma con un post diffuso anche sul profilo ufficiale del titolo.

Il post (visibile in basso), che raffigura le HUNTR/X, il trio di cantanti coreane al centro della trama fantasy ed è accompagnato dalle dichiarazioni dei registi, Maggie Kang e Chris Appelhans, ha raccolto l'entusiasmo dei fan del primo film che da tempo speravano nella realizzazione del seguito della storia.

Il film fenomeno della stagione candidato all'Oscar KPop Demon Hunters 2, un progetto richiesto a gran voce dal pubblico che ha amato il primo film, è realtà, lo conferma Netflix che ha scelto nuovamente il duo composto da Maggie Kan e Chris Appelhans per la regia del nuovo lungometraggio.

Kang, sudcoreana, anche ideatrice della storie e co-sceneggiatrice, e Appelhans, americano, anche lui nel team di scrittura del film, sono stati anche messi sotto contratto da Netflix per la produzione pluriennale in esclusiva di contenuti d'animazione per la piattaforma diversi dal film.

Merito del successo del lungometraggio animato che mette insieme il mondo del K-pop con le dinamiche dei loro fan e una storia di respiro internazionale, ricca di sottotrame, nella quale non mancano riferimenti alla cultura coreana, elementi di fantasia e una colonna sonora in grado di conquistare tutti, piccoli e adulti.

KPop Demon Hunters è diventato un vero e proprio fenomeno cinematografico della stagione in corso che si concluderà con l'assegnazione degli Oscar, premi a cui il film è candidato due volte.

Titolo favorito per la statuetta come Migliore Film d'animazione, dopo la vittoria nella stessa categoria ai Golden Globes, è candidato anche per la Migliore canzone originale, il brano Golden cantato da EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, le voci delle HUNTR/X nella pellicola.

Golden sarà anche protagonista di un momento speciale della cerimonia degli Oscar 2026. Il brano sarà eseguito sul palco dalle tre performer all'interno di un mini show che celebra il successo del film, apprezzatissimo dal pubblico e titolo da visualizzazioni record nella storia di Netflix (era il più visualizzato sulla piattaforma già la scorsa estate).

Netflix: "Più HUNTR/X ai fan di tutto il mondo" "Provo immenso orgoglio come regista coreana che il pubblico voglia di più da questa storia coreana e dai nostri personaggi coreani. C'è molto altro in questo mondo che abbiamo costruito e sono entusiasta di mostrarvelo. Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Maggie Kang, co-regista di KPop Demon Hunters.

Anche il regista statunitese Chris Appelhans promette meraviglie: "Questi personaggi per noi sono come una famiglia, il loro mondo è diventato la nostra seconda casa. Siamo entusiasti di scrivere il loro prossimo capitolo, sfidarli e guardarli evolversi, e continuare a spingere i confini di come musica, animazione e storia possono unirsi".

La data di uscita del sequel del film d'animazione potrebbe essere non troppo vicina, stando ai tempi di realizzazione di una pellicola che sarà visivamente raffinata almeno quanto la prima. Nel frattempo, la fanbase del film alimenterà l'attesa.

L'entusiasmo per la nuova produzione è condiviso anche da parte di Netflix Film, che ha rilasciato delle dichiarazioni per mezzo del presidente Dan Lin. “Maggie e Chris sono stati abbastanza coraggiosi da fare un’audace oscillazione creativa raccontando una storia che era profondamente personale e ha rotto le barriere culturali", ha detto Lin, che ha concluso: "Non vediamo l’ora di portare più HUNTR/X ai fan di tutto il mondo”.