Morta Jane Lapotaire, attrice britannica vista anche in The Crown

Già vincitrice di un Olivier Award per la sua performance nel West End due anni prima, nell'81 si aggiudicò il Tony Award come miglior attrice protagonista in un'opera teatrale, superando nomi noti come Glenda Jackson (Rose), Eva Le Gallienne (Nonna stiamo arrivando) ed Elizabeth Taylor (Piccole volpi). Dopo il successo a Broadway tentò la carriera a Hollywood, per poi pentirsene. In alcune interviste spiegò che, all'età di 40 anni, si era resa conto di non essere "affascinante" nel senso comunemente accettato.

Jane Lapotaire , l'attrice teatrale britannica la cui unica interpretazione a Broadway -.nel ruolo principale del musical di Pam Gems su Edith Piaf - le valse un Tony Award nel 1981, è morta il 5 marzo nel Regno Unito all'età di 81 anni. La notizia del è stata riportata oggi dal Guardian.

La sua carriera teatrale a Londra fu, a dir poco, molto più ricca di successi: oltre ad aver fondato il Young Vic, Lapotaire si esibì in teatri prestigiosi come il Bristol Old Vic, il National Theatre e la Royal Shakespeare Company, tanto da essere insignita del titolo di Commander of the Order of the British Empire nel 2025 con una cerimonia di conferimento al Castello di Windsor.

Nata il 26 dicembre 1944 a Ipswich, nel Suffolk, Jane Lapotaire studiò recitazione al Bristol Old Vic prima di entrare a far parte del National Theatre sotto la direzione di Olivier nel 1967. Nel 1974 fu ammessa alla Royal Shakespeare Company. Tra i suoi numerosi ruoli teatrali britannici si annoverano Il ritorno a casa, La bisbetica domata, Edipo, Misura per misura, Come vi piace, Shadowlands, Amleto (al fianco di Kenneth Branagh) e una tournée nel ruolo di Maria Callas in Master Class di Terrence McNally. Fu proprio durante una rappresentazione di quest'ultima produzione, nel 2000, che fu colpita da una grave emorragia cerebrale, evento che raccontò in seguito nella sua autobiografia del 2003, Time Out of Mind.

Dopo alcuni interventi chirurgici e un periodo di convalescenza, Lapotaire tornò a recitare, sia a teatro che in televisione, con partecipazioni a serie televisive come Casualty nel 2009, Downton Abbey nel 2014 e i due episodi di The Crown in cui ha interpretato la Principessa Alice. Nel 2020 ha preso inoltre parte a Rebecca, con Lily James, Kristin Scott Thomas e Armie Hammer. Tra i film in cui ha recitato si annoverano Antonio e Cleopatra (1972), Lady Jane (1986), Surviving Picasso di James Ivory (1996), Shooting Fish (1997) e The Young Messiah (2016).