La cerimonia di consegna degli Academy Awards sarà impreziosita da diversi momenti live. Le esibizioni di EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami e di Miles Caton e Raphael Saadiq sono già le più attese

Mancano pochi giorni agli Oscar 2026, la notte più attesa di Hollywood in cui sarà premiato e celebrato il miglior cinema della stagione.

L'Academy ha anticipato quali saranno i principali performer le cui esibizioni arricchiranno una cerimonia di gala che si annuncia, come sempre, imperdibile.

Lo show vedrà diversi momenti musicali, alcuni dei quali saranno svelati nei prossimi giorni.

Per adesso sappiamo con certezza che ascolteremo due dei brani originali candidati alla statuetta: Golden, parte della colonna sonora di K-Pop Demn Hunters e I Lied To You, centrale nel film Sinners - I peccatori.

Performance che saranno tributi ai film candidati Le performance musicali della notte degli Academy Awards sono tra i momenti più belli di una serata che, come da tradizione, si annuncia piena di occasioni destinate ad entrare nella storia del premio.

Sul palco del Dolby Theatre saliranno EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, le voci delle HUNTR/X, protagoniste di K-Pop Demon Hunters, film di animazione candidato a due premi Oscar, incluso quello per la Migliore Canzone Originale.

Golden, il brano scelto per la notte di Los Angeles, già uno straordinario successo internazionale, sarà la base di un tributo al film che ha già conquistato numerosi riconoscimenti ed è diventato un vero e proprio fenomeno capace di attirare l'attenzione di un pubblico di tutte le età.

L'altra performance parecchio attesa è quella collegata a Sinners, grande favorito della 98esima edizione degli Oscar e candidato a ben sedici statuette.

Miles Caton, voce principale di I Lied To You, il brano che accompagna e dà senso a una delle sequenze più spettacolari del film di Ryan Coogle, si misurerà col pezzo candidato come Miglior canzone originale insieme a molti altri performer e musicisti, tra cui Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey e Alice Smith.

C'è da scommettere che la performance sarà travolgente e fedele alle atmosfere magiche del film.

Le altre esibizioni confermate (per ora) Altri momenti della cerimonia di consegna degli Oscar 2026 saranno accompagnati dalla presenza di Josh Groban e del Los Angeles Master Chorale, confermati come ospiti sul palco dopo la partecipazione alla notte degli Oscar 2025.

Molto probabilmente i coristi accompagnaranno il ricordo degli artisti scomparsi durante l'ultima stagione cinematografica, i momento "In Memoriam" che, anche quest'anno, si annuncia carico di emozione.

Le sorprese non sono certo finite, gli organizzatori degli Oscar hanno in serbo qualche asso nella manica ma non tutto sarà svelato prima di domenica sera.

La cerimonia, come sempre, partirà dopo l'una di notte, quando in Italia sarà già lunedì 16 marzo.

Host della serata è Conan O'Brien, confermato alla conduzione dopo l'edizione 2025 dei premi.

