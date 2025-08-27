KPop Demon Hunters è il film Netflix più visto di sempre

Come annunciato da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Kpop Demon Hunters ha superato Red Notice divenendo la pellicola più vista di sempre. Grande successo anche per la colonna sonora, arrivata al secondo posto della classifica US Billboard 200

Dopo aver conquistato il titolo di film d’animazione Netflix più visto della storia, Kpop Demon Hunters è ora diventato il lavoro di maggior successo di sempre della piattaforma di streaming. La pellicola, diretta da Maggie Kang e Chris Appelhans , ha superato Red Notice con protagonisti Dwayne Johnson ( FOTO ), Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Rumi , Mira e Zoey , doppiate rispettivamente da Arden Cho , May Hong e Ji-young Yoo , hanno divertito ed emozionato il pubblico, Chris Appelhans ha commentato: “Abbiamo un fantastico cast di doppiatori e il livello delle loro performance è ciò che dà al film un tono così originale”. Uscita a giugno, la pellicola ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico scalando anche le classifiche di vendita grazie alla colonna sonora, arrivata al secondo posto della US Billboard 200 .

Grande successo per Kpop Demon Hunters, il film d’animazione con protagoniste tre stelle della musica k-pop impegnate a salvare i fan. Stando ai dati aggiornati a martedì 26 agosto, il lavoro ha totalizzato 236.000.000 di visualizzazioni divenendo il film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) più visto di sempre.

Inoltre, la colonna sonora vanta la presenza del brano Takedown nella versione registrata da Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung della girl band TWICE. Maggie Kang ha commentato: “Non potrei essere più entusiasta della nostra collaborazione con Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung delle TWICE. Ha davvero legittimato il nostro film e le nostre canzoni nel mondo del K-pop. È la prova che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero creare un vero gruppo K-pop”.

Ian Eisendrath, producer coinvolto nel film d’animazione, ha dichiarato: “Ho sempre pensato al K-pop come al genere pop più teatrale, e quindi mi sono subito entusiasmato all'idea di cosa sarebbe potuto accadere in un contesto narrativo con le canzoni K-pop”.