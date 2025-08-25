KPop Demon Hunters, il film sbarca al cinema (e arriva il karaoke)

Al cinema per un solo weekend, in oltre 1700 sale, il film d'animazione ha sbancato il botteghino. E, la versione karaoke, giunta in streaming nelle scorse ore, è già un successo

Due mesi dopo aver lanciato KPop Demon Hunters su Netflix, la piattaforma di streaming ha deciso di portare il successo d'animazione al cinema, per una possibile candidatura agli Oscar. Il film, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è stato distribuito in più di 1.700 sale. Mentre, su Netflix, è arrivata la versione karaoke.

Un successo anche al cinema

Con un colpo di scena al botteghino, Kpop Demon Hunters ha raggiunto il primo posto nelle classifiche nordamericane: la versione cantata del musical d'animazione, secondo le stime, avrebbe incassato tra i 18 e i 20 milioni di dollari nel weekend appena trascorso. Sebbene Netflix non abbia ancora diffuso gli incassi, le proiezioni degli studi cinematografici e degli esercenti mettono infatti le vendite dei biglietti per Kpop Demon Hunters davanti a quelle di Weapons, il super favorito al botteghino.

In programmazione su 1.700 schermi (più del doppio del numero delle sale cinematografiche di Glass Onion: Knives Out, film portato al cinema da Netflix nel 2022), Kpop Demon Hunters ha registrato il sold-out in 1.150 proiezioni. Numeri sorprendenti per un fenomeno nato in streaming ma, soprattutto, per un film che non è nuovo, essendo arrivato su Netflix lo scorso giugno.