Novembre 1963, trailer del film con Travolta sull'omicidio di Kennedy

Novembre 1963, il trailer del film con John Travolta sull'omicidio del presidente KennedySerie TV
Travolta, Robert Carlyle, Mandy Patinkin e Dermot Mulroney sono i protagonisti del film diretto da Roland Joffé, in arrivo nelle sale italiane il 3 dicembre 2026. La storia ricostruisce le 48 ore che precedettero all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy e porta al centro l’ipotesi di un coinvolgimento della criminalità organizzata
Il trailer ufficiale del film Novembre 1963 anticipa un thriller politico ambientato a Dallas, nei giorni che precedettero l’assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy. La pellicola, diretta da Roland Joffé e scritto da Nicolas Celozzi, arriverà nei cinema italiani il 3 dicembre 2026 con Eagle Pictures, dopo la distribuzione americana affidata a Ketchup Entertainment.
La vicenda si concentra sulle 48 ore precedenti all’attentato e propone una lettura legata ai possibili rapporti tra la famiglia Kennedy e la mafia di Chicago. Una prospettiva che si discosta dalle ricostruzioni cinematografiche più note, come JFK di Oliver Stone, per concentrarsi sulle presunte trame del crimine organizzato.
Il legame tra Joe Kennedy e la mafia di Chicago
La sceneggiatura di Novembre 1963 prende spunto dai racconti di prima mano della famiglia di Sam Giancana, storico boss mafioso di Chicago. Al centro del film c’è l’ipotesi di un accordo tra Joe Kennedy, padre del futuro presidente, e il cosiddetto Chicago Outfit.
Secondo questa ricostruzione, l’organizzazione criminale avrebbe contribuito all’elezione di John Fitzgerald Kennedy in cambio della promessa di poter continuare indisturbata le proprie attività illegali. Il presunto tradimento di quell’intesa avrebbe poi aperto la strada a una ritorsione mortale.
Il film presenta così un sistema di alleanze segrete, interessi politici e rapporti criminali che si intrecciano fino a trasformare l’assassinio di Kennedy in una cospirazione più ampia.
Due cecchini e una vittima sacrificale
La trama di Novembre 1963 introduce un piano clandestino costruito attorno alla presenza di un secondo cecchino e alla scelta di un uomo destinato a diventare il responsabile ufficiale dell’attentato.
Il racconto si sviluppa quindi attorno a tre elementi: un presidente, due tiratori e una macchinazione capace di cambiare il corso della storia. Il film esplora una delle ipotesi più controverse legate all’omicidio Kennedy, senza limitarsi alla versione tradizionale degli eventi.
Il cast e l’arrivo nelle sale
Nel cast di Novembre 1963 figurano John Travolta, Robert Carlyle, Mandy Patinkin, Dermot Mulroney e Jefferson White. La regia è affidata a Roland Joffé, candidato all’Oscar, mentre la sceneggiatura porta la firma di Nicolas Celozzi, nipote di Sam Giancana.
Il trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Novembre 1963 è già disponibile. In Italia il film sarà distribuito da Eagle Pictures a partire dal 3 dicembre 2026.