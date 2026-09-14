Novembre 1963, trailer del film con Travolta sull'omicidio di Kennedy

Travolta, Robert Carlyle, Mandy Patinkin e Dermot Mulroney sono i protagonisti del film diretto da Roland Joffé, in arrivo nelle sale italiane il 3 dicembre 2026. La storia ricostruisce le 48 ore che precedettero all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy e porta al centro l’ipotesi di un coinvolgimento della criminalità organizzata