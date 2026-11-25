La 44ª edizione del Monteverdi Festival torna a Cremona dal 6 al 20 giugno 2027 con il tema "IN LOVE", un percorso musicale dedicato alle passioni e alle contraddizioni dell’amore. In programma opere, concerti e iniziative diffuse in città, con interpreti internazionali e riletture contemporanee dei grandi miti

Sarà l’amore, con le sue passioni, i tradimenti e le contraddizioni, il filo conduttore della 44ª edizione del Monteverdi Festival, in programma a Cremona dal 6 al 20 giugno 2027. Il titolo scelto, "IN LOVE", propone un viaggio tra i grandi archetipi amorosi del mito e il teatro musicale del Seicento, mettendo in dialogo il repertorio barocco con sensibilità e interrogativi contemporanei. Tre i titoli operistici principali: Il Giasone di Francesco Cavalli, nuova produzione affidata alla regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier; Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, realizzato con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli; e Il Minotauro di Silvia Colasanti. Ad aprire il Festival, il 6 giugno nella Chiesa di Sant’Agostino, sarà il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, interpretato dall’ensemble britannico I Fagiolini diretto da Robert Hollingworth.

concerti e iniziative in tutta la città

Accanto alle opere, il cartellone propone concerti con interpreti di fama internazionale, tra cui il controtenore Philippe Jaroussky, al suo debutto a Cremona, Ann Hallenberg e Rinaldo Alessandrini, che renderà omaggio a Barbara Strozzi nel 350° anniversario della sua scomparsa. Spazio anche al madrigale, alla musica sacra e strumentale, con appuntamenti distribuiti tra il Teatro Ponchielli, l’Auditorium Arvedi e le chiese della città. Il Festival amplia inoltre le occasioni di incontro con il pubblico attraverso nuovi format come Cembalo City, Juke-box Monteverdi e Monteverdi Talk, affiancati da L’opera si rivela, dalla Monteverdi Academy e dalle attività per bambini e famiglie. Cremona si trasformerà così in un palcoscenico diffuso, con eventi nei musei, nei palazzi storici e nei luoghi della vita quotidiana, confermando la vocazione internazionale della manifestazione e il legame con la tradizione musicale della città.