Marco Bocci su Laura Chiatti: "Sono l'uomo più lasciato della storia"

A Verissimo, l'attore 47enne si è aperto con sincerità, offrendo uno spaccato personale della propria vita privata e del rapporto con la consorte. Ha ripercorso un legame sentimentale lungo tredici anni, da quando il 5 luglio 2014 è convolato a nozze con la collega, oggi 43enne. "Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby", ha detto a Silvia Toffanin
Nel salotto televisivo del programma Verissimo, Marco Bocci si è aperto con sincerità, offrendo uno spaccato personale della propria vita privata e del rapporto con Laura Chiatti. L’attore, oggi 47 anni, ha ripercorso con lucidità un legame sentimentale lungo tredici anni, costruito passo dopo passo accanto all’attrice e collega, 43 anni, con cui ha coronato l’unione in matrimonio il 5 luglio 2014, una data che segna un punto fermo nel loro percorso condiviso.
Dal loro rapporto sono nati due figli, Enea, venuto al mondo nel 2015, e Pablo, nato nel 2016, elementi centrali di una quotidianità che Bocci descrive come intensa, articolata e non priva di sfide. La dimensione familiare emerge come il fulcro della sua esistenza, tra responsabilità, equilibrio e momenti di crescita condivisa.
Il racconto che ne è emerso è molto intimo, sospeso tra famiglia e sentimento, e restituisce l’immagine di un uomo profondamente coinvolto nel proprio ruolo di compagno e padre.
La sfida quotidiana della famiglia
Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Marco Bocci riflette sul significato di essere genitore e marito, evidenziando quanto questo ruolo richieda un continuo adattamento. “Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c’è un modo, una maniera, ma c’è un vivere, un’intuizione", ha detto l’attore a Toffanin. "Quindi si possono commettere tanti errori, ma è chiaro che io con loro mi diverto tantissimo: ad esempio, non lavoro quando ci sono le partite dei miei figli”.
Parole che restituiscono l’immagine di una paternità vissuta in modo partecipato, dove il tempo condiviso con Enea e Pablo assume un valore prioritario rispetto agli impegni professionali.
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Un amore fuori dagli schemi
L’attore si sofferma poi sul rapporto con Laura Chiatti, delineando una dinamica di coppia tutt’altro che convenzionale. Il loro legame viene descritto come istintivo, a tratti turbolento, ma fondato su un equilibrio costruito nel tempo.
“Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l’uomo più lasciato della storia dell’umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa”.
Un racconto che mette in luce una relazione caratterizzata da continui avvicinamenti e distacchi, ma anche da un sostegno reciproco che resta il filo conduttore della loro storia.
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Marco Bocci recita nella parte del capitano Arrigo nella serie televisiva Sky Original che da novembre arriva su Sky e NOW. La serie racconta di una nave piena di turisti occidentali che trae in salvo un gruppo di migranti. In 8 episodi, la serie è liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa