Marco Bocci su Laura Chiatti: "Sono l'uomo più lasciato della storia"

A Verissimo, l'attore 47enne si è aperto con sincerità, offrendo uno spaccato personale della propria vita privata e del rapporto con la consorte. Ha ripercorso un legame sentimentale lungo tredici anni, da quando il 5 luglio 2014 è convolato a nozze con la collega, oggi 43enne. "Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby", ha detto a Silvia Toffanin

Nel salotto televisivo del programma Verissimo, Marco Bocci si è aperto con sincerità, offrendo uno spaccato personale della propria vita privata e del rapporto con Laura Chiatti. L’attore, oggi 47 anni, ha ripercorso con lucidità un legame sentimentale lungo tredici anni, costruito passo dopo passo accanto all’attrice e collega, 43 anni, con cui ha coronato l’unione in matrimonio il 5 luglio 2014, una data che segna un punto fermo nel loro percorso condiviso.

Dal loro rapporto sono nati due figli, Enea, venuto al mondo nel 2015, e Pablo, nato nel 2016, elementi centrali di una quotidianità che Bocci descrive come intensa, articolata e non priva di sfide. La dimensione familiare emerge come il fulcro della sua esistenza, tra responsabilità, equilibrio e momenti di crescita condivisa.

Il racconto che ne è emerso è molto intimo, sospeso tra famiglia e sentimento, e restituisce l’immagine di un uomo profondamente coinvolto nel proprio ruolo di compagno e padre.