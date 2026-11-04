Un cucciolo per Natale, trama e cast del film natalizio su Netflix

Sander è Dennis Quaid, attore che ha già preso parte ad altri progetti tratti dalle opere dello scrittore Bruce Cameron, come Dalla parte di Bailey e Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre.

Ello è Brooke Lena Johnson, apparsa nella serie Cruel Intentions. Suo padre è Milo Ventimiglia, star di This is Us e Una mamma per amica.

Claire è Mary Steenburgen, che ha recitato in film come Elf e Ritorno al futuro - Parte III.

Nel cast figurano anche Jennifer Tilly, Lisa Chandler e la regista Cathryn Michon, che si è riservata una piccola comparsata.

Un cucciolo per Natale - Netflix via Webphoto