Un cucciolo per Natale, trama e cast del film natalizio su Netflix

Introduzione
Un cucciolo per Natale (titolo italiano di A Dog's Perfect Christmas) è una delle proposte per la stagione delle feste di fine anno del catalogo Netflix. Il film, che debutta in streaming il 4 novembre, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, racconta una storia di una famiglia che riscopre l'unione e i legami nonostante le avversità, grazie all'aiuto dei loro due amici quattro zampe, un basset hound e un cucciolo di corgi. Nel cast, Dennis Quaid, Mary Steenburgen e Milo Ventimiglia.
Quello che devi sapere
Un cucciolo per Natale, quando esce e dove vederlo
Un cucciolo per Natale è un film del 2026 che debutta sul piccolo schermo, in streaming, il 4 novembre, come parte delle nuove proposte Netflix del mese (VEDI TUTTI I FILM I STREAMING ).
Il film è tratto dal romanzo A Dog's Perfect Christmas di Bruce Cameron, coinvolto anche come co-sceneggiatore insieme a sua moglie, Cathryn Michon, che ha maturato esperienza con commedie come Cucinare, che passione (2007), che ha firmato la regia.
Il film è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama del film
Sander (Dennis Quaid) è un uomo avanti con gli anni incapace di reagire alla perdita della donna che amava avvenuta alcuni anni prima.
La sua chiusura nei confronti del mondo è vissuta con molta angoscia da sua nipote Ello e da Winstead, il basset hound che Sander aveva adottato per Natale diversi anni prima.
Il cane, che è la voce narrante della storia, capisce la difficoltà della famiglia e cerca modi caotici e buffi per attirare l'attenzione e risvegliare il suo padrone dal torpore.
Quando finalmente le cose si smuovono, Sander conosce una donna, Claire, e Ello porta a casa una cucciola di corgi, che diventa il nuovo migliore amico del cane più anziano, la situazione precipita di nuovo.
La madre di Ello si ammala e la famiglia sprofonda nello sconforto. Alla vigilia del Natale, però, i cani si attivano per trovare una soluzione che allieti tutti facendo ritrovare ai protagonisti lo spirito giusto per affrontare la nuova tempesta.
Il cast del film
Sander è Dennis Quaid, attore che ha già preso parte ad altri progetti tratti dalle opere dello scrittore Bruce Cameron, come Dalla parte di Bailey e Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre.
Ello è Brooke Lena Johnson, apparsa nella serie Cruel Intentions. Suo padre è Milo Ventimiglia, star di This is Us e Una mamma per amica.
Claire è Mary Steenburgen, che ha recitato in film come Elf e Ritorno al futuro - Parte III.
Nel cast figurano anche Jennifer Tilly, Lisa Chandler e la regista Cathryn Michon, che si è riservata una piccola comparsata.
I cani nel film e nei libri di Bruce Cameron
Winstead, nella versione originale, ha la voce dell'attore statunitense di Spider-Man: No Way Home Thomas Haden Church, mentre Ruby, la cucciola di corgi non ha una voce fuori campo.
Come in altre opere di Cameron, il cane ha un ruolo primario nella storia, è parte della famiglia e ne è il cuore: interpreta i pensieri, movimenta la scena, è in grado di portare sollievo a ferite profonde dell'anima.
Il film è un nuovo capitolo della passione di Cameron di raccontare storie che riguardano protagonisti e famiglie (come in questo caso) attraverso lo sguardo dei loro amici quattro zampe.
Il suo libro A Dog's Purpose è diventato il film del 2017 Dalla parte di Bailey. Bella's Story, invece, è diventato il film del 2019 Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre. Dennis Quaid fa parte del cast di entrambi i film.