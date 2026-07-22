Una mamma per amica, in vendita la casa di Lorelai e Rory

Il mondo di Gilmore Girls, la serie televisiva andata in onda in Italia dal 2002 col titolo Una mamma per amica, continua a suscitare l'interesse del pubblico e dei fan che lo scorso anno hanno celebrato i venticinque anni dal debutto dello show ideato da Amy e Daniel Sherman-Palladino. L'ultima notizia riguarda la casa delle protagoniste Lorelai e Rory Gilmore , la costruzione in stile vittoriano, cuore delle loro avventure domestiche nella cittadina di Stars Hollow. L'abitazione è ora in vendita , lo hanno riportato Oltreoceano magazine online come House & Garden che hanno indicato anche il prezzo di mercato, pari a 3,8 milioni di dollari canadesi (2,7 circa, in dollari statunitensi). L'iconica residenza a due piani d'epoca vittoriana, caratterizzata da colori pastello, portico in legno e circondata da un giardino di siepi fiorite, ha ospitato la produzione per pochissimo, in realtà, ma è stata la base di partenza per casa Gilmore che è stata poi ricostruita negli studi Warner di Los Angeles .

La casa ricostruita a Los Angeles

Forse solo i veri appassionati di Una mamma per amica sanno che per le scene girate nella casa di Lorelay e Rory, scenario di momenti felici, drammi familiari, feste e cene a sopresa, infestazioni di tarme, ristrutturazioni e molto altro, è stata usata una casa vera solo per il pilot, il primissimo episodio dello show girato ormai più di ventisei anni fa.

Successivamente, dal secondo episodio, casa Gilmore è stata ricostruita all'interno dei Warner Bros. Studios di Los Angeles, permettendo alla produzione di spostarsi in una posizione strategica rispetto alla città di Unionville, in Ontario, dove la vera casa sorgeva e dove è ancora oggi.

La casa, che ha ispirato quella delle proagoniste dello show, specie nei dettagli esterni e delle facciate, è sorta nel XIX secolo e si estende, all'interno, per 264 metri quadrati. Ha un seminterrato, soffitti con travi a vista e tre caminetti, suite per gli ospiti e, nella vendita attuale, c'è anche una costruzine storica che fungeva da forno.

Il cast di Gilmore Girls ci avrà anche passato poco tempo ma ciò non rende meno affascinante l'iconica casa, che ha avuto dalla sua costruzione cinque proprietari e ora è in attesa del sesto.