Una mamma per amica, in vendita la casa di Lorelai e Rory

Una mamma per amica, in vendita la casa di Stars Hollow di Lorelai e Rory GilmoreSerie TV
La proprietà in stile vittoriano, che si trova in Ontario, a Unionville, ha ispirato la costruzione della casa delle ragazze Gilmore negli studi di Los Angeles. Gli attori l'hanno usata brevemente, per girare l'episodio pilota
Il mondo di Gilmore Girls, la serie televisiva andata in onda in Italia dal 2002 col titolo Una mamma per amica, continua a suscitare l'interesse del pubblico e dei fan che lo scorso anno hanno celebrato i venticinque anni dal debutto dello show ideato da Amy e Daniel Sherman-Palladino.
L'ultima notizia riguarda la casa delle protagoniste Lorelai e Rory Gilmore, la costruzione in stile vittoriano, cuore delle loro avventure domestiche nella cittadina di Stars Hollow.
L'abitazione è ora in vendita, lo hanno riportato Oltreoceano magazine online come House & Garden che hanno indicato anche il prezzo di mercato, pari a 3,8 milioni di dollari canadesi (2,7 circa, in dollari statunitensi).
L'iconica residenza a due piani d'epoca vittoriana, caratterizzata da colori pastello, portico in legno e circondata da un giardino di siepi fiorite, ha ospitato la produzione per pochissimo, in realtà, ma è stata la base di partenza per casa Gilmore che è stata poi ricostruita negli studi Warner di Los Angeles.
La casa ricostruita a Los Angeles
Forse solo i veri appassionati di Una mamma per amica sanno che per le scene girate nella casa di Lorelay e Rory, scenario di momenti felici, drammi familiari, feste e cene a sopresa, infestazioni di tarme, ristrutturazioni e molto altro, è stata usata una casa vera solo per il pilot, il primissimo episodio dello show girato ormai più di ventisei anni fa.
Successivamente, dal secondo episodio, casa Gilmore è stata ricostruita all'interno dei Warner Bros. Studios di Los Angeles, permettendo alla produzione di spostarsi in una posizione strategica rispetto alla città di Unionville, in Ontario, dove la vera casa sorgeva e dove è ancora oggi.
La casa, che ha ispirato quella delle proagoniste dello show, specie nei dettagli esterni e delle facciate, è sorta nel XIX secolo e si estende, all'interno, per 264 metri quadrati. Ha un seminterrato, soffitti con travi a vista e tre caminetti, suite per gli ospiti e, nella vendita attuale, c'è anche una costruzine storica che fungeva da forno.
Il cast di Gilmore Girls ci avrà anche passato poco tempo ma ciò non rende meno affascinante l'iconica casa, che ha avuto dalla sua costruzione cinque proprietari e ora è in attesa del sesto.
Leggi anche
Gilmore Girls, arriva il documentario per i 25 anni della serie tv
La magia di Stars Hollow
Con l'arrivo dell'autunno ripartiranno, come da tradizione per i fan di Gilmore Girls, i rewatch dello show che ha fatto entrare nella storia Lauren Graham come Lorelai Gilmore.
Lo scorso anno, per un periodo limitato di tempo, in occasione del 25esimo anniversario dello show, i fan della serie hanno potuto godere di una esperienza immersiva del set di Stars Hollow ai Warner Bros. Studios di Hollywood.
Sono diventate virali le immagini degli appassionati della serie seduti ai tavoli della tavola calda di Luke o sotto al gazebo al centro della cittadina.
Il segreto della magia di Stars Hollow sta nella autenticità che gli scenografi hanno saputo catturare da luoghi reali, come la casa delle ragazze Gilmore in Ontario.
La casa originale pare conservi ancora infissi della seconda metà dell'Ottocento e lampade da veranda d'inizio Novecento.
Chi l'acquisterà godrà senz'altro del fascino del passato, a cui si è aggiunto quello del calore di una serie che da molti è considerata il comfort show per eccellenza.
Vedi anche
Una mamma per amica, foto del cast a Stars Hollow per l'anniversario
©Getty
Gilmore Girls, cast riunito per la stella a Lauren Graham. FOTO
L'attrice statunitense diventata famosa per l'iconico ruolo di Lorelai Gilmore nella serie 'Una mamma per amica' ha svelato la sua stella sulla Hollywood Boulevard in una cerimonia a Los Angeles alla quale hanno partecipato i colleghi di 'Parenthood' e quelli del titolo ideato da Amy Sherman-Palladino. L'evento è stato l'occasione per una reunion del cast del cult del piccolo schermo che in questi giorni celebra venticinque anni dal suo debutto negli USA A cura di Vittoria Romagnuolo