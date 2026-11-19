La quarta stagione di Ginny & Georgia arriva su Netflix il 21 gennaio. Brianne Howey e Antonia Gentry tornano nei panni di Georgia e Ginny, mentre la nuova stagione riparte dalle conseguenze del processo e dalla gravidanza di Georgia, che non sa ancora chi sia il padre

Tra queste c'è soprattutto la gravidanza di Georgia: la donna è incinta, ma non sa ancora chi sia il padre del bambino. Le possibilità sono Paul, il marito separato interpretato da Scott Porter, e Joe, interpretato da Raymond Ablack.

***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non avete ancora guardato la terza stagione, e non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura***

La famiglia Miller torna a Wellsbury con nuovi segreti, vecchi traumi e una situazione ancora più complicata: la quarta stagione di Ginny & Georgia debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 21 gennaio 2027, riportando al centro della storia il rapporto tra Georgia Miller, interpretata da Brianne Howey, e la figlia Ginny, interpretata da Antonia Gentry.

La trama della quarta stagione

All'inizio della nuova stagione Georgia è riuscita a evitare un'accusa di omicidio e la sua vita sembra poter finalmente tornare alla normalità. Ma la situazione familiare è tutt'altro che risolta. I Miller sono nuovamente senza soldi, Georgia è incinta e il suo passato continua a riaffiorare.

La nuova stagione ruoterà anche attorno al tema dei cicli familiari e delle origini. Ginny è determinata a interrompere la spirale di caos che ha caratterizzato la vita della madre, mentre Georgia cerca di dimostrare ai propri figli di poter cambiare. Nel frattempo, strani avvenimenti sembrano suggerire che i traumi del passato di Georgia siano pronti a tornare.