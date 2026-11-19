La quarta stagione di Ginny & Georgia arriva su Netflix il 21 gennaio. Brianne Howey e Antonia Gentry tornano nei panni di Georgia e Ginny, mentre la nuova stagione riparte dalle conseguenze del processo e dalla gravidanza di Georgia, che non sa ancora chi sia il padre
La famiglia Miller torna a Wellsbury con nuovi segreti, vecchi traumi e una situazione ancora più complicata: la quarta stagione di Ginny & Georgia debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 21 gennaio 2027, riportando al centro della storia il rapporto tra Georgia Miller, interpretata da Brianne Howey, e la figlia Ginny, interpretata da Antonia Gentry.
Dopo il finale ricco di svolte della terza stagione, i nuovi episodi ripartiranno dalle conseguenze di quanto accaduto alla famiglia. La serie torna dunque con nuovi episodi dopo il finale della terza stagione, che aveva lasciato numerose questioni aperte.
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non avete ancora guardato la terza stagione, e non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura***
Tra queste c'è soprattutto la gravidanza di Georgia: la donna è incinta, ma non sa ancora chi sia il padre del bambino. Le possibilità sono Paul, il marito separato interpretato da Scott Porter, e Joe, interpretato da Raymond Ablack.
La trama della quarta stagione
All'inizio della nuova stagione Georgia è riuscita a evitare un'accusa di omicidio e la sua vita sembra poter finalmente tornare alla normalità. Ma la situazione familiare è tutt'altro che risolta. I Miller sono nuovamente senza soldi, Georgia è incinta e il suo passato continua a riaffiorare.
La nuova stagione ruoterà anche attorno al tema dei cicli familiari e delle origini. Ginny è determinata a interrompere la spirale di caos che ha caratterizzato la vita della madre, mentre Georgia cerca di dimostrare ai propri figli di poter cambiare. Nel frattempo, strani avvenimenti sembrano suggerire che i traumi del passato di Georgia siano pronti a tornare.
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Ginny diventa sempre più simile alla madre
Gli eventi della terza stagione hanno modificato profondamente il rapporto tra Georgia e i suoi figli. Austin ha incastrato il padre Gil per l'omicidio commesso da Georgia, mentre Ginny ha contribuito dietro le quinte a proteggere la madre.
Georgia dovrà quindi confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni e con il modo in cui i suoi comportamenti hanno influenzato i figli. La protagonista arriverà a considerare seriamente la terapia, nella speranza di interrompere il ciclo di comportamenti che rischia di essere ripetuto dalla generazione successiva.
Anche Ginny entrerà nella quarta stagione profondamente cambiata. Dopo gli eventi della terza stagione, il personaggio è sempre più vicino al padre Zion e si prepara a tornare dal viaggio in Corea con una nuova consapevolezza di sé.
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Nel cast della quarta stagione tornano Brianne Howey nel ruolo di Georgia Miller e Antonia Gentry in quello di Ginny Miller. Con loro ci sono Felix Mallard nei panni di Marcus Baker, Sara Waisglass come Maxine Baker, Scott Porter come Paul Randolph, Diesel La Torraca come Austin Miller, Jennifer Robertson come Ellen Baker e Raymond Ablack come Joe.
Tornano inoltre Katie Douglas nel ruolo di Abby, Chelsea Clark come Norah, Nathan Mitchell nei panni di Zion, Tameka Griffiths come Bracia, Vinessa Antoine come Simone, Ty Doran come Wolfe e Nikki Roumel nel ruolo della giovane Georgia.
La quarta stagione introduce anche tre nuovi personaggi: Rainn, interpretata da Ali Skovbye, Isaiah, interpretato da Kataem O'Connor, e Daisy, interpretata da Sunny Mabrey.
Cosa aspettarsi dalla nuova stagione
Il passato di Georgia sarà ancora una volta fondamentale per gli sviluppi della storia. La quarta stagione promette di approfondire le origini della protagonista e le circostanze che hanno contribuito a trasformarla nella donna che è diventata.
Al centro resterà però il rapporto madre-figlia. Georgia proverà a cambiare, mentre Ginny dovrà decidere quanto del comportamento della madre è ormai diventato parte della propria identità. Il ritorno della serie partirà quindi da una domanda centrale: i Miller riusciranno davvero a ricominciare da capo o il passato tornerà a condizionare ancora una volta le loro vite?
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Su Netflix è disponibile la serie tv “Ginny e Georgia” (visibile anche su Sky Q), che racconta la storia di una quindicenne, Ginny Miller, che si trasferisce in una cittadina del New England insieme alla madre Georgia e al fratellino Austin. Georgia l'ha avuta da adolescente e ora, a trent'anni, sembra più immatura di sua figlia. Il suo passato, inoltre, sembra minare la serenità della loro nuova vita. La serie è stata creata e da Sarah Lampert, che è anche produttrice esecutiva. Ecco gli attori del cast