Ginny and Georgia, quando esce la stagione 3? Cosa sappiamo

I fan reclamano una terza stagione, anche perché il finale dell’ultima è risultato decisamente aperto, lasciando in sospeso più di una questione. L’ultima puntata ha letteralmente sconvolto gli equilibri della famiglia Miller e la rivelazione di Georgia, che ha confessato di aver ucciso lei il patrigno di Ginny per proteggerla, non ha fatto altro che regalare ulteriori ombre alla storia. Sembra quasi che la serie stia facendo di tutto per assecondare certa critica, che ha dipinto lo show come “una versione dark di Una mamma per amica”. Un parallelo a dirla tutta molto apprezzato in primis dai membri del cast, con le protagoniste Brianne Howey e Antonia Gentry pronte a dire con ironia che sono la versione di Lorelai e Rory “con più tette”. Ginny e Georgia hanno un rapporto addirittura se possibile più particolare di quello dei personaggi della famosa serie ideata da Amy Sherman-Palladino: il fatto che madre e figlia qui siano divise solo da quindici anni e che tra loro ci siano meno differenze di quante entrambe vogliono far credere crea dinamiche particolari, di certo accentuate dall’alone di mistero che pervade il prodotto. Ora che abbiamo visto mamma Georgia sposare Paul Randolph ( Scott Porter ) la curiosità del pubblico si sposta soprattutto sulla tormentata relazione che lega Ginny a Marcus (interpretato da Felix Mallard ), una sotto-trama di cui anche gli stessi attori si chiedono gli sviluppi.

Un modo particolare di parlare di salute mentale

Abbiamo lasciato i due personaggi intenti a dirsi addio più come due amici che come due fidanzati. Solo grazie all’intervento di Max, Ginny sembra però aver capito che l’impossibilità di Marcus di dare amore è un qualcosa che prescinde da lei: il ragazzo soffre infatti di depressione e va aiutato. Sarà Ginny a dargli una mano per riemergere dall’abisso? Sicuramente uno dei meriti della serie è proprio quello di aver dato spazio a temi delicati come la salute mentale. Una scelta molto apprezzata dallo stesso Mallard: “Non ci sono molti media che mostrano che è giusto soffrire e che mostrano le risorse per superare la situazione se non si è in grado di farlo da soli. Penso che esplorare un lato più profondo di ciò che un giovane uomo può passare sia stato davvero importante“, ha evidenziato l’interprete di Marcus in un’intervista in cui provava a immaginare cosa potesse riservare al suo personaggio il futuro. “Devo sostenere Marcus fino in fondo. Lui ama Ginny così tanto. Credo che questo sia il punto per me e per la storia: appena Marcus la vede, sa che farà parte della sua vita – ha detto l’attore – Non sa che ruolo avrà, potrebbe cambiare nel corso delle stagioni. Ma sì, la caratteristica di lui e Ginny è che non possono sfuggire l’uno dall’altra”. La pensa più o meno allo stesso modo l’altra “metà della mela” Antonia Gentry, che in un’intervista per E! News ha fotografato così la situazione tra i due: “Penso che saranno sempre presenti nella vita dell’altro. Hanno qualcosa di estremamente speciale. Hanno un’intesa tra di loro che nessun altro ha mai avuto. Penso che le relazioni, soprattutto quelle basate sull’amicizia, siano tra le più forti che si possano avere e spero che questa finisca bene”.

Le sue preghiere sono forse arrivate alla showrunner Debra J. Fisher che, in vista di un’eventuale terza stagione ha promesso: “Abbiamo altre cose interessanti in arrivo per Ginny e per Marcus Quello che posso dire è che, avendo a che fare con la sua depressione e con quella storyline, saranno sempre persone importanti nelle rispettive vite”. In questo mare di intrighi allo spettatore resta però a questo punto un grande dubbio, che svetta sugli altri: ci sarà davvero un proseguo della storia? E nel caso, quando è programmato?