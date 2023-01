Torna la serie tv americana ideata da Sarah Lampert. Le protagoniste sono una mamma trentenne e la figlia 15enne, alle prese con bugie e segreti che riemergono dal passato. Hanno iniziato una nuova vita a Wellsbury, ma qualcosa rischia di incrinare il loro rapporto. Prima di vedere i nuovi episodi, ecco cos’era successo nella prima stagione uscita nel 2021 Condividi

Quando le abbiamo lasciate una era arrabbiata e stava fuggendo in moto, l’altra era felice e stava festeggiando la rielezione del sindaco. Ora siamo pronti a scoprire cosa succederà e come si evolverà la relazione tra mamma e figlia dopo che alcuni segreti sono riemersi dal passato. Oggi, giovedì 5 gennaio, arriva su Netflix - visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - la seconda stagione di Ginny & Georgia.



Ginny & Georgia vedi anche Ginny & Georgia, la seconda stagione arriverà il 5 gennaio Ginny & Georgia è una serie tv americana ideata da Sarah Lampert. Racconta le avventure di Georgia, una mamma single, e dei suoi figli Virginia (detta Ginny) e Austin: entrambi hanno i nomi dei luoghi in cui sono nati. La famiglia, dopo l’ennesimo trasloco, inizia una nuova vita in un’altra città. La prima stagione, composta da dieci puntate, è uscita nel 2021. Ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico: nelle prime quattro settimane ha registrato oltre 52 milioni di streaming. È stata quindi confermata per una seconda stagione: anche questa, in uscita oggi 5 gennaio, è composta da dieci episodi. Da molti è stata paragonata a Una mamma per amica, cult degli anni Duemila. Tanti i temi d’attualità che la serie affronta, alternando momenti drammatici a momenti più leggeri: dal bullismo all’autolesionismo, dal razzismo (Ginny è di etnia mista) alle violenze domestiche.

Il cast vedi anche I migliori film in streaming e al cinema di gennaio 2023 Georgia è interpretata da Brianne Howey, che abbiamo già visto nelle serie The Exorcist, The Passage e Dollface. Antonia Gentry, al suo primo ruolo importante, veste i panni di Ginny. Nel cast anche Scott Porter, che in Hart of Dixie interpretava George Tucker e qui è il sindaco Paul Randolph; Raymond Ablack, già in visto in Degrassi: Next Class, Narcos, Maid, che è Joe, proprietario di un ristorante; Jennifer Robertson, attrice di Schitt's Creek che presta il volto alla vicina di casa Ellen Baker; Felix Mallard, già visto in Neighbours che ora è l’adolescente Marcus Baker; Sara Waisglass, presente in Degrassi: Next Class, che è Maxine Baker, la migliore amica di Ginny; il piccolo Diesel La Torraca, nel ruolo dell’altro figlio di Georgia e fratellastro di Ginny.

La trama della prima stagione vedi anche Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2023. FOTO Nella prima stagione conosciamo Georgia, una madre trentenne affascinante e piena di energia, e sua figlia Ginny, una 15enne brillante e un po’ impacciata. Hanno un rapporto molto forte, anche se conflittuale e pieno di segreti. A volte i ruoli s’invertono, con Ginny che sembra più matura e saggia della madre. Entrambe nascondono insicurezze e fragilità. Con loro c’è anche Austin, bambino di 9 anni che Georgia ha avuto da un uomo diverso rispetto al padre di Ginny. Dopo la morte dell’ultimo compagno di Georgia in un misterioso incidente e diversi traslochi, la famiglia decide di provare a mettere radici a Wellsbury, tranquilla città del New England. Georgia vuole regalare ai figli una cosa che non hanno mai avuto: una vita normale. Ginny inizia a frequentare una scuola prestigiosa, a fare nuove amicizie e ad affrontare i primi problemi di cuore. Georgia, nel frattempo, si avvicina sia a Joe, proprietario del ristorante Blue Farm Cafè, sia al sindaco Paul Randolph. Col primo cittadino inizia una relazione che diventa via via più seria. Presto, però, il misterioso passato di Georgia riemerge e rischia di stravolgere la vita della famiglia.

Il finale della prima stagione (attenzione, spoiler) vedi anche Emily in Paris, i blooper della terza stagione Del passato di Georgia all’inizio sappiamo poco. Nel corso delle puntate, attraverso dei flashback, scopriamo dei pezzi. Come la fuga dal patrigno che abusava di lei, l’incontro con il padre di Ginny, la nascita della bambina a 15 anni, la prima volta che ha visto Joe. Nell’ultimo episodio della prima stagione, intitolato Il peggior tradimento dai tempi di Jordyn e Kyle, imbrogli e verità nascoste vengono a galla. Georgia, sicura di aver chiuso i conti col passato, sembra a un passo dall’ottenere ciò che vuole: una vita tranquilla con i suoi figli e il futuro marito Paul Randolph, che è appena stato rieletto sindaco. Dall’altra parte, Ginny vede il suo mondo sgretolarsi. Le sue amiche smettono di rivolgerle la parola, dopo aver scoperto che la ragazza aveva una relazione segreta con Marcus, gemello della sua migliore amica Maxine, mentre frequentava Hunter. Non solo: la 15enne scopre che la madre in questi anni le ha raccontato molte bugie e ha commesso dei crimini, anche per proteggerla. Capisce, infatti, che Georgia potrebbe aver ucciso l’ex marito dopo aver scoperto che molestava la figlia. Un detective, poi, le rivela che la madre potrebbe essere la responsabile anche della morte di un altro compagno. Come reagisce Ginny? Come Georgia ha fatto per tutta la vita: bruciando le prove - una pianta velenosa - e fuggendo dalla città in moto insieme al fratello.

Cosa sappiamo della seconda stagione vedi anche La vita bugiarda degli adulti, il cast della serie TV La seconda stagione di Ginny & Georgia riparte da dove si era interrotta la prima. Troviamo Ginny e il fratello Austin lontani dalla madre: sono andati da Zion, il padre della ragazza. Georgia, nel frattempo, è ancora a Wellsbury, si consola con Paul e ha il suo matrimonio da organizzare. Dopo un periodo divise, Ginny torna dalla mamma per riallacciare i rapporti. Cosa le avrà fatto cambiare idea? Come affronterà le bugie di Georgia? La ragazza torna anche a scuola: dopo aver deciso di rendere ufficiale il rapporto con Marcus, proverà a far pace con le sue amiche? In città poi arriva Gil, ex compagno di Georgia che Austin chiama papà (è interpretato da Aaron Ashmore, che abbiamo già visto tra l’altro in Smallville e Locke & Key). A incrinare il nuovo equilibrio, ancora una volta, sarà il passato di Georgia.

