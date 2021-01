Ginny & Georgia, il trailer della serie Netflix

“Ginny & Georgia”, di cosa parla

Dal trailer è possibile vedere il trasferimento della teenager Ginny Miller, 15 anni, e della sua famiglia. Viene sottolineato, in particolare, il complicato rapporto con la madre 30enne Georgia che pare essere più immatura rispetto alla figlia. Georgia vuole stabilirsi a New England, dove Ginny dovrà fare i conti con una scuola prestigiosa, la popolarità e le prime relazioni amorose. La serie è stata creata e prodotta da Sarah Lambert, mentre Debra J. Fisher (Being Mary Jane) è showrunner e produttrice. Il trailer è accompagnato da una breve sinossi che recita: “Per ricominciare da capo, la giovane Ginny e la madre Georgia si stabiliscono in una nuova città. Ma i segreti del passato di Georgia mettono a repentaglio il loro futuro”. Pare ci siano affinità con “Una mamma per amica”, anche se “Ginny & Georgia” ha un lato più drammatico e thriller visto che Georgia è in fuga da qualcosa, che ancora non viene rivelato: questo non renderà le cose facili alla famiglia quando tenterà di ambientarsi nel pittoresco paesino, simile a Stars Hollow.