Ginny & Georgia 3, il teaser della serie tv Netflix

Sarah Glinski, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, ha aggiunto: “È incredibilmente complessa, piena di tanto amore, ma anche tanto dolore. Questa stagione, la vedremo evolvere in modi inaspettati. Queste donne non iniziano e terminano la stagione come le stesse persone”:

Sarah Lampert, coinvolta anche nella produzione, ha dichiarato: “Questa stagione abbiamo fatto esplodere il nostro mondo. È il modo migliore per descriverlo. I personaggi sono stati spinti su nuovi orizzonti e gli attori hanno regalato performance che mi hanno sconvolto nel profondo. I fan sono stati così pazienti, non vedo l’ora che vedano la terza stagione”.

Cresce l’attesa per i nuovi episodi di Ginny & Georgia. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha svelato che la terza stagione farà il suo debutto tra poche settimane, più precisamente il 5 giugno .

Sarah Lampert ha proseguito: “Abbiamo terminato la seconda stagione con Georgia arrestata per omicidio rovinando il suo matrimonio da favola e lasciando il destino della famiglia Miller appeso a un ago della bilancia. Sono sempre state Ginny e Georgia contro il mondo, ma il mondo non si è mai accanito contro di loro così duramente come nella terza stagione”. Nel frattempo, Netflix ha diffuso il primo teaser ufficiale, visibile in apertura, della terza stagione.