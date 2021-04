Ginny & Georgia, la serie TV rinnovata per una seconda stagione

Ginny & Georgia 2, cosa sappiamo

approfondimento

La prima stagione di “Ginny & Georgia” ha debuttato su Netflix lo scorso 24 febbraio. La serie è incentrata sulla storia di una mamma e dei suoi due figli che si trasferiscono nella pittoresca cittadina di Wellsbury, nel New England, per iniziare una nuova vita dopo un passato turbolento. Netflix ha fatto sapere che nelle prime quattro settimane dall'uscita, Ginny & Georgia è stata vista da 52 milioni di utenti: un grande successo, quindi, soprattutto negli Stati Uniti, in Australia, in Brasile e in Kenya. Per questo motivo il colosso dello streaming si è messo immediatamente al lavoro per la seconda stagione, composta da 10 episodi. Al timone ci sarà lo stesso team creativo tutto al femminile, composto dalla showrunner Debra J. Fisher, dalla creatrice Sarah Lampert e dalla regista Anya Adams. "Apprezziamo moltissimo l'incredibile risposta e l'amore che tutti voi avete mostrato verso Ginny & Georgia. Siamo particolarmente grate a Brianne e Toni, che hanno posto il livello dell'asticella sempre più in alto. Non vediamo l'ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione", hanno detto tramite un comunicato Debra J. Fisher e Sarah Lampert. Nel cast ritroveremo anche Raymond Ablack nel ruolo di Joe, il proprietario di una caffetteria che da tempo prova dei sentimenti nei confronti di Georgia; Scott Porter alias il sindaco Paul, che si fidanza con Georgia; e Mason Temple nei panni di Hunter, con cui Ginny ha una relazione finita dopo che il ragazzo scopre che la teenager ha avuto un rapporto sessuale con Marcus, interpretato da Felix Mallard.