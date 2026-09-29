Cesare Cremonini, annunciato un nuovo concerto a Bologna

Il 24 novembre Cesare Cremonini darà il via alla tournée nei palazzetti. Previsti concerti al PalaPrometeo di Ancona, all'Unipol Arena di Bologna, all'Inalpi Arena di Torino e all'Unipol Forum di Milano
Dopo aver registrato il sold out di quattro date all’Unipol Arena, Cesare Cremonini ha annunciato un nuovo concerto a Bologna: il 6 dicembre 2026. Il 23 ottobre il cantautore pubblicherà il nuovo atteso album Amateur, anticipato dal singolo Paparazzi.
cesare cremonini, tutte le date dell’amatour
Il 23 ottobre Cesare Cremonini pubblicherà il nuovo atteso progetto discografico Amateur. Dopo la presentazione in anteprima con un concerto sul palco del celebre O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, il 24 novembre Cesare Cremonini darà il via alla tournée dal palco del Palaprometeo di Ancona.
L'artista ha parlato dell’Amatour in un post sul suo profilo Instagram: “Non volevo più lanciare tour con anni d’anticipo, chiamarli con il nome di una location, usare il mio nome come un brand. Amatour prende il nome dal titolo dell’album, che è un contenitore pieno di energia nuova, l’unico bene prezioso di un grande lavoro artistico. Il live lo porterà da voi. Questa è la cosa più preziosa”. Venduti oltre 150.000 biglietti. Il cantautore ha commentato: "Devo dire grazie a ognuno di voi per la gioia con cui mi sostenete in ogni passaggio della mia vita artistica". Inoltre, Cesare Cremonini ha annunciato un nuovo concerto in scena all’Unipol Arena di Bologna. Questo il calendario completo del tour:
- 24 novembre, Ancona - PalaPrometeo
- 27 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 28 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 30 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 2 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 4 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 5 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 6 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 9 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 10 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 15 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 16 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 18 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 19 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 21 dicembre, Milano - Unipol Forum
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Venerdì 17 settembre Cesare Cremonini (FOTO) ha pubblicato Paparazzi, primo singolo estratto da Amateur. L’artista ha raccontato la nascita del brano su Instagram: “Parliamo di suono e di produzione. Ieri mentre ero in macchina l’ho sentita più volte in radio e mi ha impressionato in positivo il modo in cui Paparazzi si prende la scena, un po’ perché diciamolo, la musica in radio ultimamente è parecchio stantia, e un po’ perché molti di noi sono orfani di una musica suonata, crudele, vera".
Il cantautore ha aggiunto: "Così ho deciso di provare a farla io e sfidarmi, sfidarvi. Ci sono persone incredibili che hanno lavorato con una passione ed una onestà tremenda insieme a me per questo mio desiderio, in termini di produzione”.
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