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Cesare Cremonini a Londra, un concerto evento per presentare Amateur

Musica
Foto di Pepsy Romanoff

Il 20 ottobre l'artista salirà sul palco dello storico O2 Shepherd's Bush Empire per un'unica serata esclusiva, dove eseguirà dal vivo in anteprima il suo decimo album di inediti

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Dopo il trionfo del tour negli stadi, Cesare Cremonini sceglie di ripartire da una dimensione completamente diversa: quella raccolta di un teatro londinese. Il 20 ottobre 2026 lo storico O2 Shepherd's Bush Empire ospiterà One Night in London, un concerto speciale pensato per svelare dal vivo Amateur, il nuovo album registrato allo Studio 13 di Londra insieme ad alcuni tra i più importanti musicisti della scena internazionale. Un progetto che, come racconta la presentazione ufficiale, nasce dal desiderio di rimettere la musica suonata al centro di tutto e che proprio nella capitale britannica ha trovato la sua identità artistica. Accanto a Cremonini ci sarà anche Donny McCaslin, il celebre sassofonista americano protagonista di Blackstar, l'ultimo capolavoro di David Bowie, che ha collaborato alla realizzazione del disco e sarà special guest della serata.

Una sola notte

Sul palco salirà una formazione composta da musicisti italiani e internazionali, con una ricca sezione fiati e una band costruita per valorizzare il suono live del nuovo repertorio. L'accesso al concerto londinese avverrà attraverso due modalità: i residenti nel Regno Unito potranno ottenere un ingresso preordinando il vinile deluxe di Amateur entro il 16 settembre, mentre un numero limitato di biglietti sarà disponibile in esclusiva per i possessori di Carta Mastercard e acquistabile anche dall'Italia tramite Ticketmaster UK. L'appuntamento rappresenta inoltre il prologo di AMATOUR – Live Indoor 2026, che porterà Cremonini nei palasport italiani con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire dal 27 novembre, con prevendite al via dal 7 settembre.

Approfondimento

Cesare Cremonini, il 23 ottobre esce l'album di inediti Amateur
One Night in London
FOTOGALLERY

Ansa/Getty/Instagram

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