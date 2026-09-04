Dopo il trionfo del tour negli stadi, Cesare Cremonini sceglie di ripartire da una dimensione completamente diversa: quella raccolta di un teatro londinese. Il 20 ottobre 2026 lo storico O2 Shepherd's Bush Empire ospiterà One Night in London, un concerto speciale pensato per svelare dal vivo Amateur, il nuovo album registrato allo Studio 13 di Londra insieme ad alcuni tra i più importanti musicisti della scena internazionale. Un progetto che, come racconta la presentazione ufficiale, nasce dal desiderio di rimettere la musica suonata al centro di tutto e che proprio nella capitale britannica ha trovato la sua identità artistica. Accanto a Cremonini ci sarà anche Donny McCaslin, il celebre sassofonista americano protagonista di Blackstar, l'ultimo capolavoro di David Bowie, che ha collaborato alla realizzazione del disco e sarà special guest della serata.